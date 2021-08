Sergipe: PRF recupera dois veículos roubados, Socorro e Rosário

Em ocorrências distintas, policiais rodoviários federais recuperaram dois veículos roubados na manhã da segunda-feira, 9. As ações aconteceram no km 5 da BR-235, no município de Nossa Senhora do Socorro, e no km 58 da BR-101, em Rosário do Catete.

No primeiro momento, os policiais faziam o trabalho de ronda quando deram ordem de parada ao condutor de um Fiat/Uno, com placas da Bahia. Durante procedimento de fiscalização, a equipe constatou, através de consulta ao banco de dados utilizado pela PRF, que tratava-se de um carro roubado há dois anos em Mantena/BA.

Já em Rosário do Catete, os policiais abordaram o condutor de um veículo Fiat/Strada, com placas do Rio Grande do Norte. Durante fiscalização, a equipe percebeu indícios de falsificação no Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) apresentado pelo motorista, além de adulteração nos sinais identificadores do carro. Busca minuciosa permitiu a identificação dos dados originais do veículo, que possuía registro de roubo em 2017, na cidade de Lajedo/PE.

As ocorrências foram encaminhadas à Polícia Judiciária.

Fonte: PRF/SE