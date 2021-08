Setur promove Encontro com Gestores Municipais de Turismo de Sergipe

A secretaria de Estado do Turismo (Setur) promoveu o Encontro de Gestores Municipais de Turismo de Sergipe, e abordou a gestão descentralizada do turismo, políticas públicas com enfoque territorial e a importância da adesão ao Mapa do Turismo.

O evento foi realizado na manhã desta terça-feira (10), no Teatro Atheneu, em Aracaju, e contou com grande adesão de diretores e secretários municipais.

Para o secretário de Estado do Turismo, Sales Neto, é importante que os municípios façam a adesão ao Programa de Regionalização do Turismo (PRT) e ao Mapa do Turismo.

“A palavra de ordem é união, pois o turismo é importantíssimo para a nossa economia. Hoje nos reunimos com os municípios e suas instâncias de governança de turismo. Também pontuamos o alinhamento de políticas públicas para impulsionar a atividade turística”, pontua Sales Neto.

O encontro registrou representatividade dos cinco Polos Turísticos Sergipanos que compõem as instâncias de governança: Velho Chico; Tabuleiros; Serras Sergipanas; Costa dos Coqueirais e Sertão das Águas. Os representantes apresentaram os principais atrativos de cada região, suas ações, potencialidades e as demandas do seu Polo, além do balanço das ações do biênio 2019-2021.

A presidente do polo Costa dos Coqueirais, Cassandra Teodoro, destacou a proximidade do Governo do Estado com as instâncias de governança que abrangem todos os municípios sergipanos. “Eu acho que, a partir desse momento, nós estamos escrevendo uma nova história, com novas expectativas positivas para o turismo de Sergipe”, afirmou.

