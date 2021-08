Sheyla Galba destaca importância do novo Centro de Convenções

O destaque da vereadora Sheyla Galba (Cidadania) em discurso na Câmara Municipal de Aracaju, nesta terça-feira, 10, foi a visita técnica realizada pela Frente Parlamentar de Turismo ao novo Centro de Convenções de Sergipe. O espaço passou por uma grande reforma e foi reinaugurado pelo Governo do Estado na última segunda-feira, 09.

“Parabenizo o Executivo estadual e o Governador Belivaldo Chagas pela grandiosidade da obra. Visitamos o novo Centro de Convenções, a convite do Presidente da Frente Parlamentar de Turismo, o vereador Fabiano Oliveira, e ficamos surpresos com a megaestrutura deste espaço que Sergipe recebeu. Foram quase dez anos de espera por esta reforma, mas valeu à pena”, ressaltou a parlamentar.

Para Sheyla Galba, havia a necessidade em Sergipe da estrutura do Centro de Convenções, que comporta eventos com capacidade para oito mil pessoas. “Inclusive, durante a visita, conversamos com a superintendente de esportes, Mariana Dantas, que nos informou que em dezembro Sergipe sediará os Jogos da Juventude. Serão mais de cinco mil pessoas entre atletas e comissão que virão para a nossa cidade, fomentando o turismo local”, salientou.

A vereadora enfatizou a necessidade de alavancar o turismo, lembrando que há mais de um ano os hotéis, bares, restaurantes e demais serviços ligados ao setor sofrem com um déficit muito grande em virtude da pandemia. “Tenho certeza que o Centro de Convenções vai contribuir nesta retomada do turismo local. Estou muito feliz e satisfeita com o que vimos durante a visita”, frisou.

