Tarifa social concede descontos na conta de energia elétrica em Sergipe

Saiba quem tem direito e como participar

A Energisa Sergipe possui 230 mil consumidores que recebem o benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE). As famílias cadastradas têm direito a descontos de até 65% na conta de energia elétrica. A tarifa social é um benefício criado pelo Governo Federal para as residências de famílias com baixa renda.

O programa beneficia famílias cadastradas em programas federais de auxílio como o Bolsa Família. Também têm direito indígenas, quilombolas, idosos ou pessoas com deficiência que recebem auxílio do Governo. Portadores de doença ou deficiência que sobrevivem obrigatoriamente com a ajuda de aparelhos elétricos também têm direito, desde que tenham renda familiar mensal de até três salários-mínimos.

“É importante destacar que para todos os casos o cliente deve estar no Cadastro Único do Governo Federal. A inclusão pode ser solicitada nos Centros de Referência e Assistência Social dos municípios ou nas prefeituras. É muito importante manter as informações sempre atualizadas junto ao CRAS, pois a falta de atualização dos dados cadastrais por mais de dois anos implicará na perda do benefício da Tarifa Social”, afirma o coordenador comercial da Energisa, Francis Guimarães.

​​Cadastro

Para solicitar o cadastro na Tarifa Social, basta entrar em contato com a Energisa informando nome, CPF e RG ou documento oficial com foto, código da unidade consumidora a ser beneficiada, número de identificação social – NIS e/ou o Código Familiar no Cadastro Único.

Segundo Francis Guimarães, qualquer membro da família pode solicitar o pedido. Mas, é importante ressaltar que os cadastrados na Tarifa Social de Energia Elétrica têm direito ao desconto em apenas um domicílio e devem sempre comunicar a mudança de endereço à Energisa, que fará as devidas alterações. Caso contrário, o consumidor corre o risco de perder o direito ao benefício.

Por Adriana Freitas