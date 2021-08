Vereadores de Riachuelo solicitam reforma de ponto turístico

Os vereadores da Câmara Municipal de Riachuelo se reuniram na manhã desta terça-feira, 10, para a realização da 42° Sessão Ordinária de 2021. Presidida por Clécio Carlos (MDB), a sessão foi iniciada com a leitura da pauta do dia pelo 1° secretário, Ronaldo Raimundo (PDT).

Na abertura dos trabalhos, dois projetos em 2ª discussão foram colocados em pauta, o de n° 05/2021, de autoria do vereador Marcondes Hipólito (PDT), que institui o código de ética parlamentar na Câmara de Vereadores de Riachuelo e dá outras providências; e o de n° 789/2021, de autoria do vereador Rosemberg Hipólito (PT), que denomina o prédio da Câmara Municipal de Vereadores de Riachuelo, de “Vereador Demóstenes Silva dos Anjos”.

“Demóstenes lutou pelo seu povo, principalmente, na área da empregabilidade, sempre procurou oportunidade para os pais de família e adolescentes. Essa homenagem é mais do que merecida”, parabenizou, o vereador Ronaldo, pela propositura apresentada.

Duas indicações muito importantes para o desenvolvimento do Município foram colocadas em votação: a de n° 75/2021, de autoria do vereador Marcondes, que solicita ao Poder Executivo, juntamente com a Secretaria Municipal de Educação e a de Esporte e Lazer, que seja criada uma escolinha de futebol ou que seja realizada parcerias com as escolinhas já existentes; e a de n° 77/2021, de autoria do vereador Rosemberg, que solicita da gestão uma reforma no mirante de Nossa Senhora da Conceição, na entrada da Cidade de Riachuelo.

Em seu discurso, Berg fez uma breve explanação de algumas proposituras apresentadas pelos colegas. “Aproveito o ensejo e parabenizo o vereador Marcondes, pela apresentação da propositura que solicita a colocação de placas de identificação nas comunidades da zona rural, bem como, a indicação que solicita que seja construída uma escola de futebol. São indicações muito importantes para o Município. No mais, peço apoio dos pares para aprovação da minha indicação, que solicita uma reforma no mirante, ponto turístico de grande importância para o nosso Município”, pediu.

Na tribuna, Isley Farias (PL) parabenizou a gestão pelo evento realizado na última sexta-feira, 06, em relação à saúde do homem, onde foram ofertados mais de 250 atendimentos, para os homens riachuelenses. O presidente da Casa disse que ficou surpreso com a grande procura pelos atendimentos e aproveitou a oportunidade para destacar o avanço na vacinação contra a Covid-19. “Já estamos vacinando pessoas com 20 anos ou mais, um importante avanço da vacinação, fruto de muito trabalho e comprometimento da gestão”, parabenizou o presidente, Clécio do Central.

Texto e Foto: Ascom/CMR