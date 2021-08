Vereadores pedem para o deputado Luciano Bispo por mais policiamento em seus municípios

Na manhã de hoje (10) o presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), deputado Luciano Bispo recepcionou vereadores dos municípios de São Cristóvão, Nossa Senhora de Socorro e de Aracaju. Os parlamentares municipais reinvidaram ao presidente que dialogue com o Governo sobre o aumento do efetivo policial em suas cidades.

De acordo com o vereador Leo Rocha, que também é pastor, os municípios estão com baixo número de policiamento nas ruas, necessitando do aumento do efetivo.

“Procuramos o deputado Luciano Bispo por ele estar à frente de um poder importantíssimo do nosso Estado, que é o Legislativo Estadual. O município de Socorro está com grande crescimento, e com isso necessitamos do aumento do efetivo policial na região. Estamos apenas com cinco viaturas e essas atendem ainda municípios vizinhos”, expôs o parlamentar.

Presidente Luciano Bispo dialoga com vereadores

“Recebi três vereadores de importantes municípios do Estado, Socorro, São Cristóvão e Aracaju. Eles nos fizeram uma visita e na ocasião reivindicaram uma questão de Segurança Pública, sobre a falta de policiamento nos municípios. É muito bom esse diálogo e esse intercâmbio entre poderes diferentes, deputados e vereadores”, declarou Luciano Bispo.

Também participaram da reunião que teve o mesmo propósito,os pastores e vereadores, Marcão Neves, do município de São Cristóvão e Eduardo Lima, do município de Aracaju. O deputado Zezinho Sobral (Pode) também acompanhou o diálogo.

Foto Jadilson Simões

Por Stephanie Macêdo