13 de Agosto é comemorado o Dia do Pai do Bandolim Sergipano

13 de Agosto Dia do Pai do Bandolim Sergipano – Há 72 anos, nasceu um dos maiores chorões de Sergipe, o Egnaldo do Bandolim

Egnaldo Rodrigues dos Santos, mais conhecido como Egnaldo do Bandolim, nascido em 13/08/49, na cidade Malhador – SE, foi um dos maiores precursores do Chorinho em Sergipe. Músico, compositor e bandolinista de choro ingressou na carreira musical ainda na adolescência tocando cavaquinho, na cidade onde nasceu. Nos anos 70, fixou residência em Aracaju, participante de rodas de choro pelos grandes amigos chorões, foi intitulado o Pai do Bandolim Sergipano.

Alcançou maior popularidade nos anos 80, ao fundar o Restaurante Recanto do Chorinho, inicialmente na Rua Bahia. Para celebrar a data, o Regional Recanto do Chorinho e amigos estão preparando uma Domingueira Favorita (15.08) recheada de muita música boa com Regional Recanto do Chorinho, Anna Aparecida e Lene Hall . Nosso Viva ao Mestre e Pai do Bandolim Sergipano – Egnaldo do Bandolim.

A festa está programada acontecer, a partir das 17h30, entrada custa R$15,00, na bilheteria do bar.

