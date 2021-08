A convive do Padre Marcelo, Joaquim da Janelinha participa de novenário

Acontece, até o dia 15 de agosto, o ‘Novenário e Festa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro’, no conjunto Orlando Dantas. A convite do pe. Marcelo Conceição, o parlamentar Joaquim da Janelinha (PROS), teve honra de participar na noite de ontem, 10, de Novena em celebração à Câmara Municipal de Aracaju. Para o parlamentar, esse foi um momento muito especial e extremamente gratificante.

“Recebi o convite do padre Marcelo, e já de antemão, me senti lisongeado, e após a missa, ainda mais feliz. Muito obrigado por essa oportunidade. Noite de bênçãos e ainda mais conquistas, sem dúvida alguma”, disse ele.

Foto assessoria

Por Monique Costa