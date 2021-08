Ação conjunta prende suspeito de tráfico de drogas em Lagarto

Em operação conjunta entre policiais civis da 1ª Divisão da Delegacia Regional de Lagarto e militares do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM), foi preso em flagrante Manoel Douglas dos Santos, 18. Ele é suspeito do crime de tráfico de drogas e a prisão ocorreu no bairro Pratas, na cidade de Lagarto, no final da tarde dessa terça-feira (10).

Segundo o delegado Allison Lial, o preso estava sendo investigado pela Polícia Civil como suspeito de crimes contra o patrimônio, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. “Essas ações são resultado da forte interação com militares do 7º BPM, o que tem possibilitado uma atuação mais firme no combate ao tráfico de drogas e conduta afins”, acrescentou o delegado.

O suspeito foi flagrado com um recipiente plástico contendo, aproximadamente, 13 gramas de substância semelhante à cocaína, 18 tubos contendo resquícios da substância, R$ 402 em notas fracionadas ,comprovantes de transações bancárias e outros objetos. O flagranteado, que já havia sido preso por posse ilegal de arma de fogo, permanece preso e à disposição da Justiça.

A Polícia Civil orienta que informações sobre tráfico de drogas e outros crimes sejam, sigilosamente, encaminhadas por meio da ferramenta Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte e foto SSP