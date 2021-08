Ação de Enfermagem oferta serviços de saúde física e mental 

O evento foi promovido pela UNINASSAU e realizado pela Liga Acadêmica de Enfermagem

A UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau Aracaju realizou na manhã da última quinta-feira, 05, uma ação de saúde visando orientar as pessoas que estiveram na unidade para receber a imunização contra a Covid19. A atividade ofertou aferição de pressão arterial e testes de glicemia para pessoas de todas faixas etárias.

A professora do curso de Enfermagem da UNINASSAU, Adriana Estevam, observou que embora o público que está recebendo a vacina essa semana seja jovem, com idade entre 25 e 27 anos, os serviços de saúde oferecidos são de grande importância. “A sociedade desconhece em sua maior parte que a Organização Mundial de Saúde – OMS já admite que o grande número de diabéticos e hipertensos fazem parte dessa faixa etária e até de pessoas mais jovens”, disse a enfermeira.

Ela ressaltou que além da oferta das medidas preventivas, o público também foi orientado sobre a importância do conhecimento científico, para inibir o avanço da Covid-19 através das medidas preventivas. “Foram elaborados panfletos contendo informações sobre saúde física e mental. A Enfermagem tem várias ramificações e a psiquiatria é uma delas”, observou Adriana. Ela atentou que, para os alunos do curso, é muito importante a ação porque é um momento de praticar a Enfermagem, de fato.

A professora disse que o evento entrou também no campo psicológico, através da Liga Acadêmica de Saúde Mental do curso de Enfermagem. “Nós preparamos material informativo, orientando as pessoas sobre como lidar com a pandemia e se adaptar nesse novo mundo. O enfermeiro psiquiátrico pode atuar informando como prevenir e lidar com a depressão, medo e ansiedade, por exemplo, que estão em evidência na pandemia”, concluiu Adriana.

Fonte e foto assessoria