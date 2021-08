Alese declara Filarmônica de Ribeirópolis como Patrimônio Cultural de Sergipe

A Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) aprovou, por unanimidade, o Projeto de Lei (PL) de autoria do deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) que eleva a Filarmônica Padre Manoel Araújo, da cidade de Ribeirópolis, à categoria de Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado de Sergipe. A aprovação do PL, de nº165/2021, ocorreu na manhã desta quarta-feira (11), na Sessão Extraordinária Mista.

De acordo com a justificativa do deputado, a filarmônica é referência no estado por suas ações artístico-cultural. “É reconhecida como utilidade pública municipal e estadual. Nesses poucos anos de história a filarmônica já realizou belas apresentações nos estados da Bahia, São Paulo, Rio de janeiro, Ceará, Pernambuco e Alagoas. Assim, contribuindo para a inclusão social de crianças, adolescentes e jovens no meio musical”, expôs o deputado Georgeo Passos.

O deputado ressaltou que a Filarmônica Padre Manoel Araújo está prestes a completar 100 anos da primeira formação e 20 anos da sua segunda formação.

“Dentre os seus ex-integrantes, nos orgulhamos de ter vários profissionais e cidadãos com relevantes carreiras, como sargentos do Exército e da Marinha, médicos, enfermeiros, professores, veterinários e engenheiros, dentre outros. Hoje a filarmônica tem como maestro o senhor Odair José da Silva, um dos fundadores da banda atual. A filarmônica, que é mantida pelo Instituto de Música Maestro Antônio IMMAS, uma entidade sem fins lucrativos, acumula vários títulos de competições, como, Heptacampeã Estadual, Bi-Campeã Norte/Nordeste e Campeã Nacional”, defendeu.

O Projeto de Lei ainda passará por sansão governamental.

Foto: Jadilson Simões

Por Stephanie Macêdo