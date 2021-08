Banda DonaLi lançará novo single em minidocumentário sobre as Catadoras de Mangaba

Nova música é uma homenagem a Nadir da Mussuca e faz parte do álbum “Mangaba Sound”

A banda sergipana DonaLi, que é formada pela cantora Fernanda de Aquino e o multi-instrumentista David Davi, se prepara para lançar mais um single, mas dessa vez, a novidade será em dose dupla: a nova música é uma homenagem a Nadir da Mussuca e será conhecida nesta quinta-feira, 12, durante o lançamento de um minidocumentário sobre o Movimento Catadoras de Mangaba. O trabalho faz parte do próximo álbum da banda, “Mangaba Sound”, cujo conteúdo será divulgado, na íntegra, no mês de setembro.

Composto por David Davi, o single “Nadir” é instrumental e tem como principal característica a mistura da música eletrônica e do rock no riff distorcido da guitarra com a célula rítmica do samba de pareia, que é registrado pelo tamborim do artista Ton Toy. “O single é instrumental e tem muito da interação entre o regional e o cosmopolita. Usamos como base a célula rítmica do samba de pareia e, por isso, dei à música o nome de Nadir, em homenagem a Dona Nadir da Mussuca, esse ícone da nossa cultura”, explica David.

O lançamento do single é acompanhado do minidocumentário “Flor de Mangabeira, de autoria da DonaLi. Nele, a banda dá visibilidade às vivências das catadoras de mangaba e nos convida a debater sobre os impactos da especulação imobiliária, da carcinicultura e do cultivo de eucaliptos no trabalho destas mulheres que são símbolo da cultura em Sergipe.

“O objetivo é dar projeção para as lutas, para a grande força que essas mulheres têm e para o que representam na cultura sergipana, por meio da imersão em um tema pouco debatido: como a especulação imobiliária, a carcinicultura, o cultivo de eucaliptos e a degradação do meio ambiente em geral podem afetar o trabalho das catadoras de mangaba? O trabalho delas vai muito além do que colher frutos e produzir derivados da mangaba. Elas cuidam de maneira especial de algo que é muito nosso. Por isso, a importância do minidocumentário, para nos ajudar a mostrar essa construção identitária, que está ligada ao que somos e ao que podemos chamar de sergipanidade”, explica a cantora Fernanda de Aquino.

O multi-instrumentista David Davi reforça que o minidocumentário deseja reforçar a ideia de que as catadoras de mangaba não representam apenas um ofício. “Elas atuam de maneira imprescindível para a preservação da cultura do nosso estado, através da salvaguarda da mangabeira, uma árvore que é símbolo de Sergipe. Assim, as catadoras não só colhem o fruto, mas dão também uma atenção especial à mangabeira, que requer cuidados precisos, já que é uma árvore muito delicada”, salienta David. O documentário será disponibilizado no canal DONALI no Youtube.

Lançamento

“Nadir” é o segundo lançamento do álbum “Mangaba Sound”. Na ficha técnica, Ton Toy no tamborim, congas e panela; e David Davi na guitarra e nas programações. O primeiro single do álbum “Todo o Suficiente” foi lançado no último mês de julho com um lyric vídeo. O trabalho completo será lançado no mês de setembro e conta com participações especiais de Alex Sant’anna, Danilo Lumiano e Thiago Ruas.

Fonte e foto assessoria