Belivaldo entrega equipamentos para agricultura familiar do Alto Sertão e Sul

Objetivo é levar melhorias que atendam desde o pequeno produtor até o agronegócio, gerando emprego, subsistência e renda para o homem e para a mulher do campo

O governador Belivaldo Chagas entregou, nesta quarta-feira (11), implementos agrícolas e equipamentos destinados a agricultores familiares assentados da Reforma Agrária e de comunidades tradicionais de municípios dos territórios do Alto Sertão e Sul sergipanos. Ao todo, foram investidos R$ 125.050,93 para proporcionar estrutura e equipamentos adequados para aumentar a produtividade e a comercialização dos alimentos do campo.

“É mais um dia de alegria e satisfação. O que estamos fazendo aqui, hoje, é dar continuidade a um processo que já vem sendo executado pela Secretaria de Agricultura, que visa atender desde o pequeno ao médio até o grande produtor. Enfim, nós cuidamos da agricultura familiar, mas também temos preocupação com o agronegócio, com a geração de empregos e renda no campo. E, para a garantia do alimento na mesa dos sergipanos, claro que gente não pode deixar de apoiar, principalmente, o pequeno, aquele que está na agricultura familiar, e é isso que estamos fazendo aqui”, ressaltou Belivaldo Chagas.

Para o Alto Sertão sergipano, foram entregues 19 trituradores forrageiros em aço, com capacidade de aproximadamente 700 kg/h de produção, potência mínima de 2cv, motor elétrico, tensão 110 volts, da marca Trapp TRF 80 2CV. O valor investido foi de R$ 29.754,00, beneficiando os municípios de Poço Redondo (03 unidades); Porto da Folha (03 unidades); Nossa Senhora da Glória (03); Monte Alegre de Sergipe (03); Gararu (03); Nossa Senhora de Lourdes (02) e Canindé do São Francisco (02). A aquisição dos equipamentos foi realizada pela Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca (Seagri), por meio do Convênio 893.834/2019, que tem o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) como concedente.

“O governo do Estado viu a dificuldade dos produtores e a necessidade de beneficiá-los com esses equipamentos. O trabalho era feito manualmente e isso leva tempo, leva a um desgaste. Hoje, com certeza, esse equipamento sofisticado, de última geração, irá atender a necessidade deles”, destacou o representante da Cooperativa dos Produtores Rurais do Estado de Sergipe, Cícero José de Carvalho.

Durante a solenidade, a prefeita de Gararu, Zete de Janjão, representando todos os outros prefeitos dos municípios beneficiados, agradeceu ao governo do Estado pela iniciativa. “Quero dizer ao governador e aos demais que estão aqui, que é um prazer muito grande receber essa forrageira para que aumente, realmente, o trabalho da população de Gararu. Além da forrageira, nós temos outros trabalhos, como o PAA Leite, que está chegando agora, para que a agricultura familiar venha avançar e dê bons frutos”, afirmou.

André Bomfim, secretário da Seagri, também reforçou que a entrega dos implementos agrícolas representa o fortalecimento da agricultura familiar no estado, principalmente, na região do Alto Sertão sergipano. “Esses equipamento fortalecerão as ações nos sete municípios do Alto Sertão, principalmente, relacionados à bacia leiteira. Ao mesmo tempo também representa, cada vez mais, a amplitude do diálogo que a Secretaria da Agricultura vem tendo tanto com o pequeno, médio, quanto com o grande produtor. Então, hoje, é um dia bastante festivo e a gente já pode deixar aqui, de antemão, uma excelente notícia da chegada ao nosso estado, de mais 12 tratores agrícolas para beneficiar a agricultura de Sergipe”, anunciou.

O município de Poço Redondo recebeu, também, equipamentos agrícolas para a Associação São João Batista, localizada no Assentamento Barra da Onça. Foram entregues uma plantadeira, com 6 linhas de 70 cm, e uma ensiladeira/colhedora de forragem, em um investimento de R$ 55.980,53. Os equipamentos são oriundos do convênio de Transferências Especiais I, de indicação do deputado federal João Daniel, tendo a União como concedente.

O Assentamento Barra da Onça (Antiga Fazenda Barra da Onça) é formado por 211 famílias de pequenos trabalhadores rurais e cada família possui aproximadamente 33 hectares, em um total de 6.261 hectares. Além de trabalhar direta ou indiretamente com a produção de leite, os agricultores familiares plantam milho, feijão e abóbora. A localidade é considerada oficialmente o primeiro Projeto de Assentamento – PA da reforma agrária no estado. Criado em 1986, o local é hoje exemplo de que os assentamentos da reforma agrária pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) podem produzir com qualidade e gerar renda para quem trabalha no campo.

“O Barra da Onça é uma área reformada, onde a gente, do Ministério da Agricultura, considera todos como agricultores. De pequeno porte, médio porte, uma área reformada necessita ter o mesmo cuidado dos governos federais e estaduais, no que tange a questão produtiva, sem desmerecer nenhum segmento. Então para eles, é importante entregar esses equipamentos que vão ser para produção da bovinocultura de leite, já que o pequeno produtor tem mais dificuldade de acesso às tecnologias e mais dificuldade de acesso a maquinários, essa entrega facilita o sistema produtivo deles”, afirmou o superintendente federal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em Sergipe, Haroldo Araújo Filho.

Sul sergipano

Já no Sul sergipano, os agricultores familiares residentes do Assentamento Caio Prado, em Estância, receberam um data show; uma tela de projeção; uma geladeira duplex; um freezer horizontal com 2 tampas; uma cafeteira elétrica; um bebedouro de coluna elétrico; três aparelhos de ar-condicionado split 30.000 BTUs; um computador; uma Bureaux (mesa de escritório), com 1,20cm e com 2 gavetas; 50 cadeiras plásticas, com braço, na cor branca; um armário em aço, com 1,90cm de altura, na cor cinza. Foram investidos R$ 39.316,40 para o Centro Social de Reforma Agrária José Alberto dos Santos. Estes equipamentos são fruto do convênio: 833.212/2016 I, de indicação do deputado federal João Daniel, tendo como concedente o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

O Centro Social de Reforma Agrária, localizado no Assentamento Caio Prado, a 8 km da sede do município de Estância, foi entregue pelo Governo de Sergipe em fevereiro do ano passado (2020) e homenageia o ex-dirigente do MST [Movimento Sem Terra], José Alberto, conhecido como “Careca”. O Centro de Reforma Agrária tem 160m² de área construída, dispondo de auditório, recepção, sala administrativa e sanitários. A obra foi viabilizada pela Seagri, com execução direta da Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas de Sergipe (Cehop), a partir de um investimento de R$ 216.089,77.

Estiveram presentes no ato, representantes dos municípios e associações beneficiadas, como os prefeitos Zete de Janjão (Gararu), Nena de Luciano (Monte Alegre) e Weldo Mariano (Canindé do S.Francisco); Cícero José, representando o assentamento Barra da Onça, e João Batista, do Caio Prado; o superintendente federal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em Sergipe, Haroldo Araújo Filho; Roberto Lucas, superintendente substituto do Incra em Sergipe; os secretários estaduais André Luiz Bomfim (Seagri) e Ubirajara Barreto (Sedurbs); Paulo Henrique Sobral, diretor-presidente da Cohidro, dentre outras autoridades.

Mais ações

Com os investimentos desta quarta-feira, o governo do Estado já investiu, só em 2021, R$ 1.437.013,43 em equipamentos agrícolas para o fortalecimento da agricultura familiar em Sergipe. Em março, Belivaldo entregou cinco novos tratores e 10 implementos agrícolas aos municípios de Cristinápolis e Santa Rosa de Lima; à Cooperativa de Produtores Rurais do Estado de Sergipe (Coopese); e à Cooperativa Nordestina de Industrialização de Produtos Agropecuários Ltda. O intuito do investimento, no valor de R$ 444.262,50, é desenvolver e potencializar a consolidação dos sistemas produtivos da agricultura familiar, possibilitando o aumento da geração de renda no campo e o desenvolvimento rural sustentável em Sergipe.

Já em maio, o governo realizou a entrega de 11 veículos para prefeituras e cooperativas, com o objetivo de favorecer a produção agrícola e pecuária familiar em Sergipe, a partir do apoio ao escoamento da produção e do acompanhamento da assistência técnica/social em Sergipe. O investimento foi de R$ 568.700,00 e receberam os veículos, as prefeituras de Pedra Mole, Feira Nova, Divina Pastora, Santa Rosa de Lima, Tobias Barreto; o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Sucos, Amidos, Cervejas, Refrigerantes e Afins do Estado de Sergipe (Sindisa), de Estância; a Federação dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e agricultoras familiares do Estado de Sergipe (Fetase), o Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de Itabi; a Associação de Camponesas e Camponeses do Estado de Sergipe (Accese), de Itabaianinha; a Cooperativa Nordestina de Industrialização de Produtos Agropecuários LTDA (Coopernordestina), de Poço Redondo, e o Instituto Federal de Sergipe (IFS), de Aracaju.

No mesmo mês, também para fortalecer a atividade agropecuária familiar por meio do apoio da assistência técnica e social do Estado, foram entregues 20 motocicletas a prefeituras e cooperativas sergipanas, em um investimento de R$ 299.000,00. Dois veículos foram destinados à Cohidro; dois à Seagri; sete para as prefeituras de Carira, Canindé de São Francisco, Cristinápolis, Feira Nova, Indiaroba, Salgado e Santa Luzia do Itanhi; quatro para cooperativas de produtores rurais; quatro para sindicatos de trabalhadores rurais e um para uma Associação Agro Industrial.

Foto: Arthuro Paganini