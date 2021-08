Bispo de Estância, Dom Giovanni, passará a ser bispo de Ilhéus, na Bahia

Com a renúncia de Dom Mauro da Diocese de Ilhéus, o Papa Francisco nomeia Dom Giovanni da Diocese de Estância

Na manhã desta quarta-feira (11/08) a Sala de Imprensa da Santa Sé comunicou que o Santo Padre aceitou a renúncia ao governo pastoral da Diocese de Ilhéus apresentada por Dom Mauro Montagnoli, C.S.S. O Papa Francisco nomeou como Bispo da Diocese de Ilhéus Dom Giovanni Crippa, I.M.C., transferindo-o da Diocese de Estância.

Biografia de Dom Giovanni

O Bispo nasceu em Milão, na Itália, no dia 06 de outubro de 1958. Em 13 de setembro de 1981 fez sua Profissão Religiosa no Instituto das Missões da Consolata e foi ordenado presbítero no dia 14 de setembro de 1985.

No ano 2000 foi enviado ao Brasil, onde exerceu seu ministério na Arquidiocese Metropolitana de Feira de Santana, Estado da Bahia, como Vigário Paroquial e Pároco da Santíssima Trindade. Também foi membro do grupo de coordenação do Departamento Histórico do Instituto das Missões da Consolata e Conselheiro Provincial no Brasil.

Em 21 de março de 2012 foi nomeado pelo então Papa Bento XVI Bispo titular de Acacia e Bispo Auxiliar de São Salvador da Bahia, recebendo a ordenação episcopal no dia 13 de maio seguinte. Em 9 de julho de 2014, foi nomeado Bispo de Estância. Dentro da Conferência dos Bispos do Brasil (CNBB) é membro da Comissão Pastoral Episcopal para a Ação Missionária.

Vatican News