BNB habilita instituições privadas de ensino superior para oferta de financiamento estudantil

Por considerar que investir em educação é caminho para o desenvolvimento, o Banco do Nordeste já aplicou mais de R$ 10,4 milhões em operações de financiamento estudantil somente este ano. Até 30 de setembro, o BNB está em fase habilitação de instituições de ensino superior (IES) para disponibilizar aos alunos recursos do Programa de Financiamento Estudantil (P-Fies). A linha creditícia beneficia estudantes regularmente matriculados em instituições privadas, com avaliação positiva nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação (MEC).

Desde a criação da linha P-Fies, em junho de 2018, o Banco do Nordeste já aplicou mais de R$ 25,9 milhões em financiamento estudantil. Os recursos são oriundos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) e vêm contribuindo para a qualificação de profissionais, de modo a impulsionar a geração de emprego e renda na área de atuação do BNB.

Para se tornarem parceiras do Banco, as instituições de ensino superior instaladas na região Nordeste, norte de Minas Gerais e do Espírito Santo devem entrar em contato com a superintendência do BNB em seu estado para realizar ou atualizar cadastro. Podem ser habilitadas IES com conceito maior ou igual a três no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes). Após cadastramento e análise dos dados, essas entidades tornam-se aptas a firmarem termos de cooperação técnica e financeira que beneficiam alunos com a oferta de crédito para custear cursos de graduação.

O P-FIES do BNB possibilita aos estudantes o financiamento de 100% da mensalidade, com prazo para pagamento de até três vezes a duração do curso. O valor a ser pago de parcela mensal é de 35% do valor da mensalidade, acrescido de juros.

Para solicitar o crédito, os estudantes devem ter participado de pelo menos uma edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010, ter obtido média de notas igual ou superior a 450 pontos e nota maior que zero na redação.

Os interessados não precisam ir até uma agência bancária para solicitar o financiamento, a requisição é realizada por meio do portal do BNB. Além disso, o estudante também realiza cadastro e abertura de conta corrente de forma digital.

A lista de instituições de ensino já conveniadas e outras informações podem ser consultadas no portal do Banco do Nordeste ou pelo telefone 0800 728 3030.

