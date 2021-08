Confiança é derrotado pelo CSA na 17ª rodada da Série B na arena Batistão

O Confiança voltou a campo nesta terça-feira (10) pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O clube sergipano recebeu na arena Batistão, a equipe do CSA. No primeiro tempo, o jogo foi muito estudado, o destaque ficou para forte marcação dos dois times.

Os gols só saíram na segunda etapa da partida. Em falhas individuais, a equipe alagoana venceu por 2×0. Aos 31 minutos, o ataque Castilho marcou para o CSA. E aos 36 foi a vez de Dellatorre ampliar para o azulão. Com a vitória, o CSA soma 22 pontos é o 12º colocado da Série B.

O Confiança permanece na 16º colocação com 13 pontos. Na próxima rodada terá pela frente, a equipe da Ponte Preta, no sábado às 16h30, em São Paulo.

Foto: Lucas Almeida/ Ascom Confiança

Fonte e foto FSF