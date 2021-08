Congresso de Jornalistas de Turismo será realizado em Santarém

De 14 a 20 de outubro de 2021, Santarém (oeste do Pará), sediará o XXXVII Congresso Nacional de Jornalistas de Turismo. O encontro marcado na “Pérola do Tapajós”- onde o rio Tapajós se encontra com o rio Amazonas-, reunirá cerca de 120 profissionais da comunicação especializados em turismo de todo o Brasil. A Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo- Seccional Pará e a Abrajet Nacional são as responsáveis pela idealização da iniciativa.

Com o tema “Roteiros sustentáveis, empreendedorismo e comunicação especializada: novos formatos ressignificando o turismo e promovendo experiências”, o congresso terá uma programação técnica, atrelado a vivências e alternativas em prol do setor turístico. A solenidade de abertura está programada para ocorrer no anfiteatro da Casa Saulo.

“Cultura e história se completam em Santarém. Fundada em 22 de junho de 1661, sendo uma das cidades mais antigas da região Amazônica, em 1758 chegou a ser elevada à categoria de Vila e quase um século depois foi denominada como município, em 28 de outubro de 1848. Atualmente, o destino possui um potencial turístico consolidado e a primeira fase do congresso acontecerá de 14 a 20 de outubro no qual, a segunda fase irá direcionar os congressistas para a maior ilha fluvial, ou seja, a fantástica Ilha de Marajó entre os dias 21 a 23 de outubro. Não tenho dúvidas da efetivação de um inesquecível congresso marcando a retomada do segmento após o período crítico da pandemia”, afirma a presidente da Abrajet Pará, Christina Hayne.

A edição conta com o apoio do Governo do Estado do Pará, Prefeitura de Santarém, instituições privadas e do terceiro setor. Além do trade turístico, imprensa local e nacional.

Foto: João Ramid

Por Shis Vitória

Jornalista e vice-presidente da Abrajet Sergipe