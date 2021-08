Eduardo Lima participa do Ato inicial da modernização da iluminação pública da cidade

No final da tarde desta terça-feira, 10, o vereador Eduardo Lima (Republicanos), que é integrante da Comissão de Obras na Câmara Municipal, participou do Ato inicial da modernização da iluminação pública da cidade, com a substituição das lâmpadas atuais para tecnologia de LED.

O processo faz parte da nova etapa do parque de iluminação da cidade, o ato que ocorreu na Av. Poço do Mero no bairro Bugio, Zona Norte de Aracaju, conta com a parceria da empresa Conecta Aracaju, responsável pela realização dos serviços que além de proporcionarem uma nova iluminação, trarão também a geração de algumas vagas de emprego. O representante da empresa garantiu que finalizará a substituição de 59 mil pontos de das lâmpadas antigas no bairro Bugio dentro do prazo de 30 dias.

“A tecnologia das lâmpadas de LED, além de gerar economia para os cofres públicos, beneficiará o bairro com uma iluminação de mais durabilidade e com uma manutenção que é realizada com menos frequência tornando-se mais barata. Isso mostra a preocupação da administração municipal com o dinheiro público”, destacou o vereador Eduardo Lima.

