Eduardo Lima trata sobre Desenvolvimento Ecônomico com Luciano Bispo

Na terça-feira, 10, o vereador Eduardo Lima (Republicanos), realizou uma visita ao Deputado e Presidente da Assembléia Legislativa de Sergipe (ALESE), @deplucianobispo.

Na reunião foram tratados temas sobre o Desenvolvimento Econômico de Aracaju e na oportunidade, Eduardo Lima apresentou ao presidente e ao Dep. Zezinho Sobral, líder do governo (Podemos), uma minuta de Projeto de Lei, com o objetivo de fomentar mais incentivo fiscal para fábricas e Indústrias no município.

A intenção do parlamentar é que essa política diferenciada seja também estendida para todo estado, uma vez que atualmente muitas indústrias têm procurado outros estados, a exemplo de Alagoas para suas instalações devido ao fato de o ICMS ser menor.

Também foram mencionadas nas conversas as políticas que já beneficiam instituições religiosas em outros estados com a isenção do ICMS na conta de energia, o que não ocorre aqui.

Na mesma ocasião Luciano Bispo, recepcionou o Pr. Hassani Nascimento (Igreja Adventista) e os vereadores e também pastores, Léo Rocha (Socorro) e Marcão Neves (São Cristóvão). Estes foram reivindicar ao presidente da ALESE sobre uma questão de segurança pública, que o mesmo interceda junto ao Governo do Estado para aumento do efetivo policial em suas respectivas cidades.

Fonte e foto assessoria