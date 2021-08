Governo de Sergipe e CVC firmam acordo para fomentar o turismo. Acordo inclui um voo charter

Acordo inclui um voo charter para Sergipe na alta estação.

Visando impulsionar a demanda turística em Sergipe durante o período de alta estação, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), firmou parceria com a CVC.

A reunião que selou o acordo para ações promocionais aconteceu na tarde desta quarta-feira (11), em São Paulo, onde o Secretário de Estado do Turismo, Sales Neto, reuniu-se com o CEO da CVC Corp, Leonel Andrade e com o Diretor Executivo de Produtos da CVC, Sylvio Ferraz Júnior.

Um dos temas tratados nessa parceria para impulsionar o turismo em Sergipe é a mídia compartilhada em convênio com a ABIH Sergipe, viabilizando ações conjuntas com a CVC Corp, divulgando o Destino Sergipe nos principais mercados do país.

Além disso, o Secretário de Turismo, Sales Neto, fechou um acordo para um voo charter. “Será um divisor de águas. Caso dê certo, e vai dar, temos o compromisso da CVC em fazer outros. Mais na frente daremos mais detalhes sobre a praça emissora e a data”, informou Sales.

De acordo com Sales Neto, o objetivo é aumentar o fluxo de turistas no estado, o que vai colaborar para movimentar a cadeia produtiva do turismo, composta por mais 52 segmentos da economia, gerando mais emprego e renda para os sergipanos.

“Por meio de convênio com a ABIH local, pudemos fechar essa parceria de mídia compartilhada com a maior operadora de viagens da América Latina, e isso vai aumentar a venda de pacotes turísticos para o destino Sergipe. Temos o apoio total do governador Belivaldo Chagas e, juntos, vamos fomentar o setor com parcerias e ações estratégicas como esta que estamos realizando neste momento aqui em São Paulo”, afirmou Sales.

O CEO da CVC Corp, Leonel Andrade, ressaltou a importância desta parceria para fortalecer o turismo em Sergipe e enalteceu a seriedade do Governo do Estado. “Para a CVC, é muito importante ter a parceria com o Governo do Estado de Sergipe, a administração é fantástica, confiável, de visão de longo prazo, muito boa. Nós, já colocamos neste ano, 45 mil turistas em Sergipe, no auge desta crise, e nós vamos fazer isso multiplicar muito, graças ao trabalho conjunto e ao suporte local que vocês dão. É muito fácil trabalhar com gente boa, séria e comprometida com o futuro do país e do turismo”, ressaltou o CEO.

Foram firmadas, também, parcerias para ações de marketing nos multicanais da CVC, block charters com companhias aéreas para o período — que permite a operadora de turismo reservar assentos em voos com um preço menor que o regular, e ampliar o número de voos com o aumento da demanda. A realização de Famtours com os principais agentes de viagem da empresa para que possam conhecer Sergipe e vender os produtos locais com mais propriedade também está incluída.