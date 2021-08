História, patrimônios, cultura e paisagens são temas de mesa redonda em Socorro

Foi com o objetivo de discutir a história do município, que a Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, através da Secretaria de Turismo, realizou, na tarde desta terça-feira, 10, uma Mesa Redonda para fazer um grande debate sobre o tema com artesãos e comerciantes da região. Respeitando o número limitado de pessoas, previamente estabelecido por conta do covid-19, foram recebidas 50 pessoas para o bate papo. Mesmo com restrições, os comerciantes compareceram e puderam perceber a importância deste momento para o município e para eles que fazem do turismo uma fonte de renda.

Durante a reunião o foco do primeiro ato foi a história do município de Nossa Senhora do Socorro, sobre os seus monumentos e a sobre a sua riqueza cultural. Todos os convidados são pessoas que compõe todo esse processo de construção histórica da cidade.

Segundo o Secretário de Turismo, Junior Trindade, a Mesa Redonda tem uma importância ímpar. “Este é um processo que estamos iniciando hoje com a presença de quem produz o turismo em Nossa Senhora do Socorro, seja na gastronomia ou no artesanato. Este é início, onde daremos novos passos. Temos a necessidade de transformar este potencial em um produto turístico. Desta teremos condições de vender o nosso produto e falar da nossa cidade”, afirma.

Um dos palestrantes do dia foi o Professor-Doutor Luiz Cruz (DR-0) avalia como necessário a ampliação dos horizontes turísticos do município de Nossa Senhora do Socorro. “Precisamos enxergar uma perspectiva histórica, a importância das nossas paisagens e Patrimônios Históricos. É a hora de fazer com que o socorrense se encontre neste processo. Socorro tem turismo”, ressalta.

A artesã Rosemeire Silva ressalta que eventos como estes são essenciais, “Algumas pessoas que moram em Socorro parecem ter vergonha de morar aqui. Acho que um evento como este é de grande importância para que as pessoas valorizem a nossa cultura. Daqui serão geradas novas discussões e boas ideias para que possamos expandir o turismo do município, reforça.

Presenças:

Participaram da reunião os vereadores do município: Thaís Moreira, Fernanda Esteves e o Pastor Léo Rocha.

Fonte e foto assessoria