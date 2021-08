Homem é preso por violência sexual contra “filha de criação” de apenas 6 anos

Nesta quarta-feira, 11, a equipe da Delegacias de Atendimento à Criança e Adolescente Vítima (Deacav) deu cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido contra um homem investigado pelo estupro de vulnerável, especificamente de uma “filha de criação”, de apenas 6 anos de idade.

Segundo informações, após notar a mudança de comportamento da criança vítima, familiares levantaram a suspeita de abuso, trazendo à tona os fatos de que quatro sobrinhas e um sobrinho do homem, hoje em idade adulta respectivamente, também teriam sido abusados quando tinham entre 5 e 8 anos de idade.

A vítima mais recente é filha do enteado do suspeito. Segundo apurações, este último tentou insistentemente que a criança morasse com ele, alegando que poderia oferecer melhores condições de vida a esta.

Conforme o relato das outras vítimas, o homem costumava oferecer doces a elas, como um atratativo, e, ao ficarem a sós, realizava o abuso.

O investigado está preso e à disposição da Justiça. A ação foi comandada pelos delegados Ronaldo Marinho e Josefa Valéria.

Fonte e foto assessoria