“Ignoraram a voz de milhões de brasileiros que foram às ruas pedir o voto impresso auditável”, afirma deputado sergipano

Na noite da última terça-feira, 10, a Câmara dos Deputados votou e decidiu rejeitar e arquivar a proposta de adesão ao voto impresso auditável nas próximas eleições. Triste com o resultado, o deputado estadual por Sergipe, Rodrigo Valadares (PTB), afirmou que ignoraram a voz de milhões de brasileiros que foram às ruas pedir pelo novo método.

“Infelizmente mais uma vez o sistema venceu. Obtivemos maioria, mas não os 308 votos necessários para termos o Voto Impresso Auditável. Triste dia para nossa democracia, a voz de milhões de brasileiros foi ignorada por aquela Casa”, lamentou.

O parlamentar orientou ainda que todos os cidadãos procurem saber como votou os seus deputados, respectivamente. Ao todo, 448 votos foram computados, sendo 229 deputados à favor e 218 contra. 64 parlamentares estiveram ausentes e 1 se absteve de seu voto.

“O povo queria o Voto Impresso Auditável”

No primeiro domingo deste mês, milhares de brasileiros, espalhados em diversos Estados do país, foram às ruas manifestar o interesse pelo voto impresso auditável para as próximas eleições.

Além disso, pesquisas realizadas pelo Instituto MDA, por encomenda da Confederação Nacional do Transporte (CNT), apontou que, até o mês de julho, 58% dos brasileiros já eram favoráveis à nova alternativa de voto, que trazia, na sua modernidade, apenas mais um método de conferência dos resultados apontados na urna eletrônica.

Com a decisão definida pela Câmara, o projeto ficará arquivado e o formato atual de votação e apuração se manterá nas próximas eleições.

Por Luísa Passos