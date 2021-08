Itabaiana Mais Verde: até o momento, 301 árvores já foram plantadas

A campanha realiza plantios todas as terças-feiras em diferentes localidades.

O Governo de Itabaiana, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, deu prosseguimento à campanha Itabaiana Mais Verde, que realiza a plantação de mudas de árvores no município. Na última terça-feira (10) 25 árvores foram plantadas na Avenida Francisco Alves Carvalho Júnior. Até o momento, 301 árvores já foram plantadas.

De acordo com a secretária municipal do Meio Ambiente, Edilene Barros, estão sendo plantadas árvores nativas, apropriadas para o clima, região e meio urbano, “Foram plantadas nessa localidade: 12 mudas da espécie Ypê Amarelo, 08 Angico e 05 Flamboyant”, detalhou Edilene.

A Campanha Itabaiana Mais Verde realiza plantios todas as terças-feiras em diferentes localidades. Toda semana a secretaria divulga os dados do “Plantinômetro” com o total de árvores plantadas no município de Itabaiana.

Da assessoria