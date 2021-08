LBV entrega mais de 3 toneladas de alimentos às famílias de Sergipe

Próxima quinta (12), LBV famílias sertanejas de Feira Nova e Nossa Senhora da Glória serão beneficiadas com cestas de alimento e kits de limpeza

Mais de 24,3 milhões de pessoas vivem abaixo da linha de pobreza, segundo dados do IBGE no ano de 2020. Com o intuito de amenizar esse cenário, a Legião da Boa Vontade (LBV) mobilizou seus doadores e parceiros para beneficiar famílias em situação de insegurança alimentar que vivem no interior de Sergipe e que ainda sofrem os impactos da pandemia de COVID-19.

Serão entregues nessa quinta-feira, 12 de agosto, mais de 3 toneladas de alimentos não perecíveis, além de kits de higiene e limpeza, ás 200 famílias dos municípios de Feira Nova e Nossa Senhora da Glória. Vale destacar que nesses territórios sem grandes fontes de renda, o índice de desemprego é alto, e predomina a atividades da agricultura, mas que atualmente não gera empregos, já que são a fonte de subsistência de algumas famílias, por isso a Solidariedade não pode parar!

SAIBA COMO AJUDAR:

Acesse www.lbv.org.br e colabore. Selecione a opção que desejar e, de coração, doe qualquer valor. Se preferir, faça uma transferência bancária pelo PIX oficial da LBV: pix@lbv.org.br. Confira essas e outras ações realizadas pela LBV no endereço @lbvbrasil no Facebook, no Instagram e no YouTube.

Fonte e foto assessoria