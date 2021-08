Luan Santana entrega detalhes da mansão de Luciano Huck e diz ser a mais bonita que já viu

Luan Santana entregou detalhes da mansão de Luciano Huck no Joá, no Rio de Janeiro, e disse que ficou muito surpreso durante uma visita à casa:

– A casa mais bonita que já vi na minha vida é a do Luciano. Incrível. Isso eu falo para ele. Entrei na sala assim, tinha um helicóptero estacionado, em cima da churrasqueira. Grande. Um jardim incrível. O carrinho de golfe andando no meio da floresta. Tem uma floresta dentro da casa. Não sei se é a Pedra da Gávea, mas é uma puta pedra bonita assim, o povo pulando de asa-delta. O mar aqui, a casa linda, o gramado, o helicóptero. Meu Deus. Loucura – disse o cantor, em entrevista ao Flow Podcast.

O assunto surgiu depois que o sertanejo relembrou sua participação no quadro “Visitando o passado”, do “Caldeirão do Huck”. Na ocasião, a equipe do programa reconstruiu a casa da avó do cantor:

– Eles reconstruíram a casa da minha avó de um jeito tão perfeito que beirou o absurdo, de me deixar louco. Na hora que eu entrei… Imagina? Você está no Luciano Huck cantando. Aí ele fala: “Entra naquela porta ali”. Você vai andando, é um caminho de céu, com uma música emocionante. Na hora que entrei, estava dentro da casa da minha avó. De repente, eu estava no Rio de Janeiro e depois na casa da minha avó. Minhas pernas tremeram. É muito estranha essa sensação. É inexplicável. Então, a TV tem ideias e recursos para te emocionar, para te colocar em situações que você nunca mais vai esquecer, tipo essa. Eu nunca mais vou esquecer a sensação que tive de visitar a casa da minha avó, que não existe mais. Eu vivi aquilo de novo. É muito louco.

