Maisa Mitidieri passa a integrar 11 Comissões Permanentes na Alese

A deputada estadual Maisa Mitidieri (PSD), que foi eleita para ocupar no segundo biênio a terceira cadeira da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), expandiu sua participação nas decisões legislativas e passou a compor 11 Comissões Permanentes.

A parlamentar garante total dedicação a todas as comissões que faz parte. “Eu como deputada, fui agraciada em compor diversas comissões. A minha dedicação continuará 100%, e assim seguirei acompanhando de perto todos os projetos de lei submetidos à casa. Força de vontade e garra não me faltam para ser uma representante efetiva dos sergipanos”, afirma.

As Comissões Permanentes são organizadas por representação proporcional dos partidos, onde o número de membros da Assembleia é dividido entre elas.

Maisa integra as comissões: Constituição e Justiça; Administração e Serviço Público; Finanças, Orçamento e Tributação; Saúde, Higiene, Assistência e Previdência Social; Educação, Cultura e Desporto; Obras Públicas, Desenvolvimento Urbano, Transportes e Turismo; Energia e Comunicações; Agricultura e Do Meio Ambiente; Cidadania e Direitos Humanos; Legislação Participativa; Ética e Decoro Parlamentar.

Coube aos líderes do bloco e partido fazer a indicação dos membros que representarão os mesmos nas comissões. De acordo com o art.16 e seus parágrafos §1º e §2º do Regimento Interno da Casa (Resolução nº 33/2005 de 14 de dezembro de 2005), os deputados que compõem a Mesa Diretora apenas poderão ser membros das comissões, não podendo ocupar cargo de presidência ou vice-presidência.

Maisa se enquadra na limitação do regimento por ser a 3ª Secretária da Mesa, mas isso não a desmotivou. “A impossibilidade de ocupar a presidência das comissões por eu ser membro da mesa não anula a minha responsabilidade e efetividade de trabalho em cada comissão”. Conclui a deputada.

Por Camilla Araújo