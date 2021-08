“O Auxílio Brasil será essencial para famílias”, afirma Gustinho

O Governo Federal encaminhou para a Câmara dos Deputados na segunda-feira, 9, a Medida Provisória que trata da criação do novo programa social “Auxílio Brasil”, que vai pagar um benefício 50% maior do valor médio do Bolsa Família, que atualmente é de R$ 189. O “Auxílio Brasil” poderá ir para R$ 283,50.

O novo programa irá substituir o Bolsa Família em três modalidades de benefício básico: para primeira infância, para famílias com jovens de até 21 anos de idade e para a complementação para famílias que não conseguirem sair da extrema pobreza mesmo após receber os benefícios anteriores.

O deputado federal Gustinho Ribeiro afirmou que esta decisão irá impactar positivamente a vida das pessoas mais necessitadas. “Durante a pandemia, nós tivemos milhões de famílias que foram prejudicadas pela crise. Com a chegada do programa “Auxílio Brasil”, as pessoas poderão ter mais dignidade. Além disso, a Economia brasileira será impulsionada”, afirmou Gustinho.

A medida provisória vale assim que for publicada no Diário Oficial da União. O texto precisa ser aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado em até 120 dias para não perder a validade. “Vou trabalhar para que ela seja aprovada. A justiça social é uma das bandeiras do nosso mandato e fazer com que as famílias mais vulneráveis possam se reestruturar após esta crise é fundamental”, garante Gustinho.

“Precisamos trabalhar para que o País volte a crescer. O auxílio emergencial ajudou e muito as pessoas que sofreram com a pandemia. Agora, o Auxílio Brasil aumenta o leque de ações do antigo Bolsa Família e dará mais independência para as famílias brasileiras em situação de pobreza”, disse Gustinho Ribeiro.

Fonte e foto assessoria