Ferreira Costa percebeu uma grande busca por pequenas reformas

Ao passarem mais tempo em casa, os moradores estão querendo deixar os seus lares mais confortáveis e organizados. A residência passa a ser percebida com outras perspectivas, e a lista do dia a dia é repaginada. Morar bem, passou a ser prioridade para quem antes preferia viajar ou investir em um carro melhor.

Estudos apontam que houve uma procura maior, em pequenas reformas nos lares dos brasileiros. Uma pesquisa feita pelo indicador “Juntos Somos Mais”, que apura as vendas de indústrias para o varejo da construção indicou que 31,8% das pessoas sentiram necessidade de ter um escritório em casa, enquanto 28,4% passaram a dar mais importância para a área verde no entorno do imóvel e 25% para as áreas de lazer em casa. E conforme uma pesquisa realizada pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), 54% dos brasileiros já atuaram em reformas ou construções, só no ano de 2021.

E a Ferreira Costa também sentiu esse crescimento, seja em sua loja física ou até mesmo no www.ferreiracosta.com. O Home Center vem percebendo que pessoas estão cada vez mais decidindo investir para melhorar o ambiente onde vivem. E cada vez mais, procuram reformar e decorar os seus lares.

Mas, para isso, a Ferreira Costa aconselha em fazer um bom planejamento. Sem essa etapa, é possível que você acabe comprando mais itens do que necessita ou até fazendo alterações que tragam mais problemas do que benefícios. Tudo para garantir os menores custos e um belo resultado.

E a primeira coisa a fazer é escolher ferramentas adequadas. Mesmo que os reparos sejam simples, é sempre útil ter um kit de ferramentas em casa, que pode ser um grande aliado em momentos de imprevisto. Existem várias opções de maletas com kits prontos, que podem ser encontradas nas lojas físicas da Ferreira Costa ou no www.ferreiracosta.com. Mas, também é possível montar seu próprio kit, escolhendo quais ferramentas atenderão melhor às necessidades dos moradores da casa.

Itens como martelo, chave de fenda universal, conjunto de parafusos e furadeira são obrigatórios para montar um conjunto básico de ferramentas. Para quem gosta desse tipo de atividade, pode ser interessante investir em ferramentas mais profissionais.

Outro passo importante, que o Home Center Ferreira Costa não pode te deixar esquecer é saber o que irá mudar. Seja para fazer reparos pequenos ou para realizar mudanças maiores, é necessário ter em mente quais serão os cômodos e itens que sofrerão alterações, para então decidir os materiais e as ferramentas que serão usadas para o projeto. Se o reparo for simples, ele poderá ser feito mais rapidamente, não demandando tanto trabalho.

Caso o desejo seja reformar completamente um cômodo é possível pensar em estratégias para diminuir o impacto que uma obra grande causaria, investindo na mudança de detalhes que podem fazer a diferença, como cores do cômodo, tipos de móveis, iluminação, entre outros pontos.

Uma excelente dica da Ferreira Costa, em aumentar pequenos ambientes é pensar na iluminação. Com isso, você economiza e tem um ambiente muito mais amplo. Luz indireta no teto é uma alternativa, assim como arandelas e luminárias nas paredes. Investir na luz natural é sempre uma boa pedida. Quartos, por exemplo, devem estar voltados para a face leste, para que aproveitem a luz da manhã.

Repensar o espaço a partir da pintura também é uma grande dica do Home Center. É uma das melhores formas de renovar o ambiente de maneira fácil e barata. Basta um pouco de tinta para conseguir mudar a aparência da casa. As novas cores tornaram o espaço mais aconchegante e, ao mesmo tempo, vibrante, o melhor: com a sua cara e personalidade. A Ferreira Costa aconselha escolher com calma a cor que deseja. E no Home Center Ferreira Costa você pode manipular o tom que você deseja. Ótimo para ter o resultado desejado.

Uma tendência do mercado é o papel de parede, por ser uma opção econômica para quem deseja mudar uma parede ou até mesmo cômodo inteiro. E na loja física ou no www.ferreiracosta.com poderá ser encontrado vários tipos de modelos: Seja estampados, lisos, coloridos, brancos, com texturas ou até mesmo em 3D.

Outra opção para quem quer dar um Up na nova moradia são os quadros, uma maneira simples e prática para conseguir dar um novo visual ao ambiente. E nas lojas físicas da Ferreira Costa ou no www.ferreiracosta.com poderá escolher por modelos unitários ou até mesmo conjuntos que, lado a lado, formam uma composição única.

Quando se fala em reforma, a primeira coisa que vem à cabeça é a troca dos pisos. E para evitar a bagunça, pó, sons de marretas e pisos quebradiços, a dica são os pisos laminado ou vinílico. Os dois materiais também são fáceis de limpar e podem ser sobrepostos sobre outros pisos. O piso vinílico abafa ruídos de passos e ajuda a conservar a temperatura dos ambientes. Como é protegido por resina de poliuretano, mancha muito pouco e é antialérgico. E não faltam opções de estampas! O produto pode ter desde cores vibrantes à aparência discreta. O laminado é muito fácil de instalar: no dia seguinte já é possível usá-lo. Em caso de mudança, pode ser desmontado e levado para a nova casa. “Ele é considerado flutuante, por isso o contrapiso não precisa estar tão nivelado quanto no caso do vinílico. Que também são encontrados facilmente nas lojas físicas do Home Center ou no www.ferreiracosta.com.

Adesivos também é uma excelente dica para quem procura praticidade, com um toque de modernidade. Além dos adesivos que podem ser aplicados direto na parede, também considere colocar nos azulejos da cozinha para repaginar o local. Alguns, imitam a estampa dos ladrilhos hidráulicos e ficam uma graça!

E nessas pequenas reformas, quem não aproveitou para repaginar uma cômoda antiga ou até mesmo uma mesinha de cabeceira? A dica do Home Center é o de utilizar cores e até verniz (no caso de móveis de madeira) para dar nova forma ao objeto. Você poderá se surpreender com o que uma lata de tinta e muita mão na massa são capazes de trazer ao ambiente!

