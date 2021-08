PEC 135/19: maioria dos deputados sergipanos votou contra voto impresso

O plenário da Câmara dos Deputados rejeitou na noite de terça-feira, 10, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição 135/19, conhecida como PEC do voto impresso. Ao todo, foram 229 votos favoráveis, 218 contrários e apenas uma abstenção.

Entre os deputados federais sergipanos, cinco votaram contra a proposta, um esteve ausente e Laércio Oliveira (PP) e Fábio Reis (MDB) votaram a favor do voto impresso. Entre os que votaram contra, o deputado Gustinho Ribeiro seguiu a Executiva Nacional do Solidariedade que fechou questão contra a matéria.

O Solidariedade saiu com nota pública para todos os deputados. “Não vamos aceitar esse retrocesso. Vamos lutar até o fim para o sistema eletrônico atual e defender a democracia”, afirmou Paulinho da Força, presidente do partido, no comunicado emitido pelo Solidariedade encaminhando a votação da bancada.

Então, o deputado Gustinho Ribeiro foi forçado a votar contra a PEC do voto impresso sob o risco de ser expulso do partido. E, sem partido, ele não poderia concorrer nas próximas eleições. Assim, ele decidiu seguir a determinação da Executiva Nacional.

Por Fábio Viana