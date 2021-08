PMA vacinou 5.365 aracajuanos contra covid-19 na terça

A Prefeitura de Aracaju segue avançando com o cronograma de imunização dos aracajuanos contra a covid-19. Nesta terça-feira, 10, a campanha de vacinação contemplou pessoas de 24 anos, as quais poderão receber a primeira dose até esta quarta-feira, 11. Os demais públicos estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) anteriormente seguem tomando tanto a primeira quanto a segunda dose.

Ao longo do dia, das 8h às 17h, Aracaju imunizou 5.365 pessoas. Com mais esse quantitativo diário, a capital sergipana chegou à marca de 371.155 pessoas vacinadas até o momento, o que representa 55,82% da população com a primeira dose.

Uma dessas pessoas que recebeu a primeira dose é a estudante Isabela Santos, de 24 anos. Ela se dirigiu esta manhã ao posto montado no Shopping RioMar, no bairro Coroa do Meio, e disse, de forma categórica, que o seu sentimento era de gratidão.

“Estou sentindo muita gratidão neste momento. Viva o SUS (Sistema Único de Saúde). É importantíssimo tomar tanto a primeira quanto a segunda dose. Vou continuar com todos os protocolos. Mesmo com a vacina, a gente tem que continuar usando máscara”, destacou Isabela.

O estudante Renato Vinícius Gomes Santos, 24, também esteve no RioMar. “Vim tomar a minha primeira dose, depois de tanto tempo esperando. Estou bem mais tranquilo e é importante que todos tomem essa vacina. Mas independentemente disso, continuarei com o distanciamento social e todos os protocolos”, afirmou.

Ainda no RioMar, Danilo Samuel de Oliveira Tavares, 24, enfatizou a relevância da vacina contra a Sars-CoV-2. “A vacina é muito importante, não precisa nem comentar muito, é a coisa mais importante nesse momento. Estou muito feliz! É só isso que consigo dizer agora”, sintetizou.

No posto montado na Universidade Tiradentes, Ingrid Santos de Oliveira, 24, contou que perdeu uma pessoa querida para a doença. Apesar da dor e do luto, ela enxerga na vacinação bons motivos para comemorar.

“Meu sentimento é de gratidão por ter esperado por muito tempo e por ver que hoje eu tive a oportunidade que muitos não tiveram. Uma prima minha, de 16 anos, morreu de covid-19 e hoje, ao tomar a minha primeira dose, estou aliviada. Meus pais já tomaram também. Tenho mais quatro irmãos, sou casada e fico preocupada com tudo isso”, relatou.

Cronograma

Assim como nesta terça-feira, amanhã, quarta-feira, 11, as pessoas com 24 anos seguem tomando a primeira dose. Já os cidadãos que possuem 23 anos, serão imunizados na quinta e sexta-feira, dias 12 e 13. Para ter acesso ao imunizante, é obrigatório apresentar documento de identificação com foto e comprovante de residência de Aracaju no nome da pessoa ou dos pais, com data dos últimos seis meses.

Locais de vacinação

O público-alvo desta etapa da vacinação poderá optar por um dos seis pontos fixos, das 8h às 16h: Shopping Riomar (Coroa do Meio), Aracaju Parque e Shopping (Bairro Industrial), Universidade Tiradentes (Farolândia), Estação Cidadania (Bugio), Externato São Francisco de Assis (Suíssa) e Uninassau (avenida Augusto Franco). Além disso, há os dois drive-thrus, que funcionam das 8h às 17h: no Parque da Sementeira e no 28º Batalhão de Caçadores. Para ser imunizado nestes locais, a pessoa deve se cadastrar no “VacinAju” e aguardar o recebimento do código de autorização.

Repescagem

O novo calendário também inclui a repescagem para a população de 56 e 57 anos completos, grupo que terá acesso ao imunizante nos dias 14 e 15 de agosto, sábado e domingo, nos seguintes pontos, das 8h às 16h: Universidade Tiradentes (Farolândia) e Estação Cidadania (Bugio). Também será possível receber a vacina nos drive-thrus da Sementeira e 28º Batalhão de Caçadores, das 8h às 17h.

Para se vacinar na repescagem, é necessário se cadastrar no portal “VacinAju” tanto quem optar pelos drive-thrus quanto quem for a um dos dois pontos fixos. Se o cidadão já se cadastrou e já recebeu o seu código, basta aguardar o próximo final de semana e se dirigir a um dos locais. Caso não tenha feito o cadastro, é obrigatório que realize sua inscrição no portal.

O usuário deverá acompanhar a liberação do código, com o número do CPF e, após autorização, poderá se dirigir a um dos postos, munido do código, documento de identificação com foto e comprovante de residência de Aracaju, em nome da pessoa.Para aqueles que não têm acesso à internet e ou que encontrem dificuldade no Portal da Vacina, a solicitação do cadastro poderá ser feita em uma Unidade Básica de Saúde. Já os cidadãos que fizeram o pedido de agendamento através do email, devem aguardar a resposta.

