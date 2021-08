População deve agendar horário para atendimento no Procon

Desde o dia 27 de julho que o Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Aracaju) voltou a prestar atendimento presencial. “Fiz o agendamento no site da Prefeitura e estou achando muito bom, porque os consumidores juntaram vários problemas durante a pandemia e sempre tinha a dúvida de como proceder com a reclamação junto ao Procon”, afirma Elizabete Rosa Silva Gonçalves, de 56 anos, que que se dirigiu à sede do órgão para protocolar uma reclamação contra uma empresa.

O retorno às atividades que possibilitou dona Elizabete ser atendida segue o decreto municipal que orientou pelo retorno gradativo das atividades presenciais nas secretarias e órgãos do Município, em virtude da queda do número de casos e óbitos relacionados à covid-19 nos últimos meses.

“Estou achando tudo mais fácil, já sabemos previamente qual a documentação necessária. Acho que a pandemia afetou muito as relações de consumo em todo o país e tem muita gente tentando resolver problemas nesse período”,

Com a retomada do serviço presencial à população, o órgão, que integra a Secretaria Municipal da Defesa Social e Cidadania (Semdec), realizou algumas adequações para seguir os protocolos de biossegurança.

Nesse sentido, o atendimento, de acordo com o coordenador do Procon Aracaju, Igor Lopes, só pode ser efetivado mediante agendamento prévio por meio do site agendamento.procon.aracaju.se.gov.br.

Para tirar dúvidas, o consumidor pode entrar em contato pelo canal 151, linha telefônica [79 3179 6040] e também por e-mail: atendimento.procon@aracaju.se.gov.br. O objetivo é evitar que se crie fila de espera e, consequentemente, aglomeração.

“Em março deste ano, em decorrência dessa segunda onda de casos da covid-19, de maneira mais intensa, foi necessário suspender o atendimento presencial. Com a evolução da vacinação e a redução do número de casos, em 27 de julho foi possibilitada a reabertura, mediante protocolos sanitários. Fizemos ajustes de estrutura e passamos a receber os consumidores de maneira presencial, com a condição de que esse atendimento fosse previamente agendado. Então, aqueles consumidores que desejavam comparecer pessoalmente ao órgão para serem atendidos, deveriam entrar no site agendamento.procon.aracaju.se.gov.br”, diz o coordenador.

No site, explica Igor, o consumidor vai preencher um cadastro rápido, com os dados pessoais e, no final, vai marcar o dia e o horário que quer ser atendido.

“É importante frisar que aquele consumidores que ainda não se sentirem seguros para comparecer à sede do órgão, vão continuar sendo atendidos de forma remota, online, e pelos canais oficiais para tirar dúvidas, denúncias e reclamações. Aos que desejarem vir, já têm a possibilidade, desde que seja agendado. Aqui, vão encontrar cadeiras demarcadas para garantir o distanciamento social, o atendimento também está condicionado ao uso de máscara de proteção, seguindo as regras impostas pelas autoridades de saúde, disponibilização de álcool gel para garantir que a higienização seja periódica”, reitera.

Horário reduzido

O horário de atendimento também sofreu alterações. Para o público externo, o órgão está aberto das 8h às 13h; já para o expediente interno, segue das 8h até às 17h. “Houve essa mudança para reduzir o fluxo e os impactos que podem ser causados pela pandemia”, afirma o coordenador, ao salientar que o agendamento diário é limitado a 30 pessoas por dia, de maneira escalonada para evitar aglomerações.

“A gente calcula um tempo de 30 minutos que é o tempo suficiente para a abertura da reclamação. O atendente vai precisar ouvir a demanda do consumidor, preparar toda a documentação no caso de designar audiência de conciliação, então, esse intervalo é justo”, relata Igor.

Agendamento pensando em 2018

O coordenador faz questão de lembrar que o sistema de agendamento eletrônico já havia sido pensado antes mesmo da pandemia, em meados de 2018, com o objetivo de evitar filas e dar mais comodidade aos consumidores, dentro do planejamento estratégico da gestão municipal de tornar a cidade mais inteligente e conectada com o mundo virtual. Contudo, a pandemia levou o órgão a antecipar o seu funcionamento.

“Esse sistema de agendamento já tinha sido projetado em 2018, antes da pandemia, e veio a calhar. Antes, pensamos nele para evitar as filas, e agora, com o cenário da pandemia, se tornou mais essencial ainda”, destaca o coordenador.

Fonte e foto assessoria