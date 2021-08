Prefeito de Itabaiana, Adailton Sousa, recebe o deputado federal Laércio Oliveira

Na pauta, o prefeito solicitou recursos para o município

Nesta quarta-feira (11) o prefeito do município de Itabaiana, Adailton Sousa, recebeu o deputado federal Laércio Oliveira em seu gabinete. Na ocasião, o prefeito protocolou alguns ofícios solicitando recursos a serem investidos na infraestrutura do município. Dentre os recursos, o que visa a construção do Centro de Equoterapia. O projeto virtual foi apresentado ao parlamentar, que ficou entusiasmado com a ideia.

Além disso, o prefeito Adailton Sousa também pediu ao deputado para viabilizar reuniões em Brasília com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, e com o ministro do Turismo, Gilson Machado.

O prefeito também agradeceu pelas emendas parlamentares do deputado que foram enviadas ao longo dos anos para Itabaiana. “Laércio tem sido um parlamentar muito atuante em prol de Sergipe e sempre destinou recursos para nossa cidade. Ele tem nos ajudado desde a gestão do prefeito Valmir, o que é motivo de grande alegria para o povo itabainense”, disse.

Durante a visita, Laércio também falou que tem construído sua pré-candidatura ao Governo do Estado em 2022 por todo Sergipe. Contudo, Adailton reafirmou que faz parte de um agrupamento e que as decisões políticas são tomadas em conjunto.

“O desejo de Laércio é legítimo. É um parlamentar preparado, mas faço parte de um grupo político. Nosso agrupamento tem sido vitorioso tanto em âmbito municipal quanto em âmbito estadual. Essa discussão de apoiar outra candidatura que não seja do grupo é para um outro momento futuro”, explicou.

Fonte e foto assessoria