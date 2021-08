Prisão por denunciar mapismo

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

O voto eletrônico será mantido, o que não é surpresa. O eleitor já se habituou em teclar os números nas urnas digitais e comemorar ou chorar com a vitória ou derrota do seu candidato, apenas cinco horas depois. Não foi uma vitória da esquerda ou direita, mas de todo um País que não aceitaria mais, com naturalidade, o voto impresso e de fácil manipulação. O presidente Bolsonaro precisa refletir e avaliar a queda da sua popularidade, provoca até mesmo por aqueles que estiveram com ele nas eleições de 2018. Não dá para continuar caminhando sempre contra os desejos de uma sociedade que o apoiou e hoje se sente traída.

Naturalmente, as Forças Armadas precisam também fazer uma reflexão sobre o desfile a que se submeteu no dia de ontem, diante da perplexidade do povo, na Praça dos Três Poderes, exatamente na data em que a PEC do voto impresso foi derrotada. As Forças Armadas não são de Bolsonaro – como ele diz – mas de todos e servem para assegurar a ordem democrática no Brasil. Não podem servir para amedrontar com uma insinuação de golpe, mas se pôr sempre perfilada diante de um povo que precisa de sua ação em defesa do País, não de apenas um grupelho que deseja o domínio da Nação. O desfile de ontem foi um equívoco que não dá para ser repetir.

Dirigimos um jornal em Teresina (PI) durante parte do golpe militar. Lá ocorreu fraude em urnas que recebiam votos impressos. Na madrugada, em várias cidades do interior, houveram alterações nos mapas de contagem por golpistas escolhidos para se eleger. Fizeram alterações nos números e alguns que ganharam, perderam para aqueles que serviam à ditadura. A ação foi chamada de “Mapismo” e a censura proibiu qualquer divulgação. Ousamos contar essa história através de comentário relatando todos os procedimentos do crime e fomos processados, depois de inquérito na Polícia Federal e julgamento na Justiça.

A condenação foi de 4 anos e 9 meses de cadeia, com multa de 50 salários mínimos da época. Nosso advogado, Reginaldo Granja, recorreu ao Supremo e, para surpresa nossa, obtivemos uma vitória: a sentença foi reduzida para dois anos e nove meses, com multa de 20 salários mínimos e direito de responder em liberdade através do sursis (Suspensão condicional da pena), sem poder fazer viagens ao exterior. Além disso, a inconveniência de a cada três meses comparecer à Justiça Federal para atestar que não havia deixado o País. Recebia um documento em que dizia: “… compareceu à sede desta JF o detento José Diógenes Menezes Brayner etc…” A palavra detento mexia com minha cabeça.

Mas passou e o nosso trabalho continuou sempre com o dever de não esconder o que o povo precisa saber. Daí, a derrota do voto impresso me passou a sensação de que a sociedade jamais terá alterações de mapas eleitorais para falsear a eleição de quem serve a um regime de força.

Pesquisa dá Edvaldo

Pesquisa para consumo interno, realizada por um atuante Instituto de Sergipe em todo o Estado, revela que o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) aparece com 64% para disputar a sucessão estadual.

*** A pesquisa foi realizada por região e também constavam os nomes de Fábio Mitidieri (PSD), Rogério Carvalho (PT) e Alessandro Vieira (Cidadania).

Senado e deputados

*** A pesquisa também avaliou os candidatos ao Senado e os nomes mais citados foram o de André Moura (PSC) e Eduardo Amorim.

*** Já dos 18 nomes sugeridos para deputado federal, os mais votados foram Emília Corrêa (Patriota), Jackson Barreto (MDB) e Daniele Garcia (Podemos).

*** O vereador Vinícius Porto, ontem à noite, disse que ficou muito contente em ver o nome do prefeito Edvaldo Nogueira liderando pesquisas no Estado neste momento.

Boa parte vê exagero

Políticos consultados sobre os números da pesquisa consideram um percentual muito elevado para Edvaldo a 15 meses das eleições. Um deles disse que “se o percentual for mesmo esse não precisaria mais votação”.

*** Um outro observador político foi mais além: “é preciso cautela nesse momento para evitar excessos que possam criar divergências dentro de candidatos da base aliada”.

*** Acredita que os excessos não partem do prefeito, que mantém serenidade na questão da candidatura, mas da euforia de quem aposta no seu nome na disputa.

Fábio lembra Ulisses

O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) diz que em tempos de desfile de tanques com claro intuito intimidatório, lembremos o saudoso Ulysses Guimarães: “sem coragem, as demais virtudes sucumbem na hora do perigo”.

*** Mitidieri diz também que em “toda vez que temos votação de tema polêmico, começa a festa dos robôs, das Fake News e a pressão de todos os lados”.

*** – A política repete a vida e não podemos ter a ilusão de agradar a todos. Eu me contento em agradar a minha consciência, disse.

Sistema não funcionou

– Infelizmente, não consegui votar a PEC 135, lamenta o deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) e explica: “O sistema não funcionou. Fiz diversas tentativas”.

*** Fábio diz ainda que avisou ao presidente, mas não foi corrigido em tempo. “As provas estão abaixo. Alguns colegas relataram o mesmo problema”.

Ricardo e repescagem

O vereador Ricardo Marques (Cidadania) parabeniza a Prefeitura de Aracaju pela volta da repescagem. O parlamentar admitiu que ainda é preciso ampliar essa repescagem para abranger mais idades.

*** Ricardo é de oposição, mas tem gestos que desarma até os adversários, ao admitir o trabalho realizado pela Administração, o que é raro entre parlamentares.

*** Ricardo critica, mas quando constata que houve conserto nos erros que indicou, não deixa de registrar e elogiar.

Samuel nos Bastidores

O deputado estadual Capitão Samuel continua trabalhando sua candidatura à Câmara Federal, mas nos bastidores. Diz que em setembro vai voltar com tudo.

*** Diz que todos os proporcionais estão aguardando mudanças nas regras eleitorais.

*** Segundo Samuel, caso seja o Distritão “teremos um máximo de 15 candidatos competitivos para federal”.

Mais à vontade

A presidente regional do Podemos, Daniele Garcia, desmente que o seu partido esteja esvaziando o Cidadania. Ela explica que os vereadores não têm janela para sair de partido algum. “Já os deputados só em março de 2022”.

*** Para Daniele todos os pré-candidatos “vão fazer conta de onde podem ter mais chance ser eleitos, estando em partido onde se sintam mais à vontade”.

Poço não tem fundo

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) “diz que no Brasil o poço parece não ter fundo” e reproduz manchete de o Antagonista: “STF anula operação contra filhos de ministros do STJ e do TCU”.

*** (NC) – O TSE precisa dar exemplos, principalmente não incentivando esse tipo de corporativismo, que é péssimo ao País.

Sérgio depende

O ex-deputado federal Sérgio Reis (MDB) ainda não está definido como candidato a deputado estadual. Trabalha no momento para fortalecer a reeleição do seu irmão, Fábio.

*** A deputada Goretti Reis ainda não definiu a reeleição e continua sendo o nome do bloco para se manter no mandato.

*** Só em caso de Goretti recuar da candidatura é que Sérgio vai para a disputa.

Consequência trágica

O presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, considerou uma “coincidência trágica” a realização do desfile de tanques no dia em que fora votada a PEC do voto impresso.

*** O senador Alessandro respondeu: “A única coincidência trágica é termos um presidente da República incapaz no momento mais grave da nação”.

*** – Desta consequência trágica, aí sim, derivam os nossos problemas. Essa é a realidade, disse o senador.

Trinado atrapalha

No momento que o deputado Valdevan Noventa (PL) falava na visita que fez ao ex-prefeito Ivan Leite, ontem, uma ave (talvez uma arara) soltou um trinado como se protestasse.

*** No momento, Valdevan falava sobre lideranças da região Sul e da necessidade de trabalhar por Sergipe.

Um bom bate papo

Voto impresso – Os tanques não amedrontaram e Bolsonaro sofre mais uma derrota. O voto será impresso e honesto. Está na hora de Bolsonaro para com o olhar direto para as baionetas.

Lula – As pessoas precisam levar esperança pra urna e não ódio. Temos que banir a mentira desse país e recuperar a verdade.

Paulo Pimenta – Com a PEC do Voto Impresso derrotada vamos voltar a atenção para a roubalheira de vacinas praticadas por Bolsonaro e sua turma.

Tai Nalon – 229 deputados de 513 acharam por bem votar a favor do voto impresso. O tamanho do abismo é este.

Bia Kicis – Precisávamos de 308 votos, conseguimos 229 apenas. A Câmara enterrou a possibilidade de auditarmos as eleições. Uma lástima!

Metrópoles – O deputado federal Aécio Neves foi o único parlamentar que registrou abstenção na votação da PEC do voto impresso.

Subtenente Edgard – A não aprovação do voto impresso não significa derrota de Bolsonaro, pelo contrário, fomenta ainda mais o patriotismo e deixa claro que as urnas não são confiáveis.

Maria – Depende. Político é feito biruta de aeroporto. O ronco das ruas os faz mudarem de opinião.