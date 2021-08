Procon Aracaju divulga pesquisa comparativa de preços de materiais esportivos

O Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Aracaju), órgão que integra a Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), realizou, nos dias 9 e 10 de agosto, mais uma pesquisa comparativa de preços. Desta vez, foram verificados artigos esportivos. Os dados, coletados em lojas virtuais, visam o monitoramento do mercado, além de auxiliar os consumidores.

Para este levantamento foram visitados seis diferentes sites, nos quais a equipe do setor de Educação e Pesquisa do órgão verificou os valores aplicados para 30 itens. Entre os produtos que constam na tabela estão caneleira, tapete de yoga, trampolim, bola de futsal, bola de basquete, luvas para boxe, óculos de natação, bola para pilates, dentre outros.

Segundo o coordenador do Procon Aracaju, Igor Lopes, em decorrência desse levantamento ter sido feito em lojas virtuais, existem considerações que precisam ser ponderadas. “A primeira delas é que o preço constante na tabela e levado em consideração no levantamento realizado é aquele preço especificamente referente ao item, excluído possíveis valores adicionais, como as taxas de entrega ou correspondentes ao frete”, salientou.

O coordenador do órgão de proteção ao consumidor ressalta que para as compras realizadas em meio digital é obrigação do lojista informar, de maneira prévia e clara, a respeito do prazo máximo de entrega do produto.

“A ausência dessa informação poderá ensejar responsabilização administrativa e o descumprimento desse prazo previamente estabelecido, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (CDC), e a possibilidade de exigência forçada da oferta no prazo indicado, no cancelamento da compra com a restituição dos valores pagos ou cancelamento daquelas parcelas a vencer, a depender da forma de pagamento”, explicou Igor Lopes.

A pesquisa realizada através das plataformas digitais ocorre de maneira inédita, em atenção às novas formas de consumo, reforçando o compromisso do Procon Aracaju com as demandas dos consumidores. “Com isso visamos, principalmente, orientar os consumidores e estimular a prática da pesquisa e do consumo consciente”, frisou o coordenador do órgão.

Todos os sites visitados estão identificados na tabela. Em caso de dúvidas ou para o registro de reclamações, o consumidor pode entrar em contato com órgão através do SAC 151 ou do número telefônico 3179-6040, que funciona em dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h. Também é possível encaminhar a solicitação através do e-mail procon@aracaju.se.gov.br.

Confira a tabela completa.

Foto: Felipe Goettenauer