Projeto Azahar realiza concurso para grupos folclóricos de Laranjeiras

Inscrições seguem abertas até 05 de setembro

Atualmente, Laranjeiras possui 10 grupos folclóricos catalogados pela prefeitura do município. Eles representam a rica diversidade cultural da cidade e simbolizam a identidade, a história e a beleza das referências das manifestações populares sergipanas. Apoiar e fortalecer esta cultura de resistência por meio da educação é um dos eixos centrais do Projeto Azahar: Flor de Laranjeiras, que acaba de lançar o edital intitulado 1º Concurso para Conjuntos Musicais de Laranjeiras com o tema Água e Cultura.

O Projeto Azahar é realizado pela UFS e FAPESE em parceria com a Petrobras por meio do Programa Petrobras Socioambiental e através desta ação educativa irá premiar conjuntos musicais denominados “Grupos folclóricos” e “Grupos de Folguedo” considerados ativos pela Secretaria de Cultura e Turismo de Laranjeiras.

“Este edital tem o objetivo de incentivar a produção cultural de Laranjeiras por meio da premiação de um grupo musical e/ou folclórico do município com a gravação e edição de um videoclipe por uma produtora de vídeo profissional financiado pelo Projeto Azahar”, explica Antenor Aguiar, coordenador geral do Projeto Azahar.

Para a participar do concurso, o grupo deve apresentar uma proposta de música contendo letra e melodia entre 2 (dois) e 5 (cinco) minutos e um roteiro para criação do conteúdo do vídeo.

Inscrição

A inscrição será realizada através do e-mail comunicacaoazahar@gmail.com a partir do dia 10/08/2021 até as 23h59 minutos do dia 05/09/2021. Para fazer a inscrição os participantes devem apresentar formulário devidamente preenchido com a ficha de inscrição no site do projeto (www.projetoazahar.com.br), além da letra da música, vídeo ou áudio caseiro com tempo de até 2 (dois) minutos com a música proposta.

O arquivo da ficha de inscrição e letra da música devem ser enviados no formato de arquivo PDF ou .DOC.

O arquivo (áudio ou vídeo) contendo a música proposta deverá ser enviado para o e-mail comunicacaoazahar@gmail.com em arquivo formato WMA ou MP3 para áudios ou em MP4, 3GP, AVI, MKV ou FLV para vídeos. Será aceito ainda links dos vídeos postados na plataforma Youtube desde que se encaixem nos requisitos estabelecidos no edital.

Critérios da Seleção

O grupo será selecionado por uma Comissão Julgadora formada por um membro da equipe do Projeto Azahar: Flor de Laranjeiras, um professor da Universidade Federal de Sergipe e uma pessoa residente do município de Laranjeira.

A comissão analisará a melhor música (letra e melodia) com o conteúdo relacionado ao município de Laranjeiras e aos eixos trabalhados no projeto Azahar: Flor de Laranjeiras, abordando os temas sobre água e cultura; mata e cultura; educação e cultura.

Os critérios analisados serão a técnica, originalidade e criatividade das propostas.

Premiação

A premiação contempla a produção audiovisual de um videoclipe entre 2 e 5 minutos com nível profissional para o conjunto musical que ficar no primeiro colocado. Os segundo e terceiro colocados receberão kits com brindes do projeto Azahar: Flor de Laranjeiras.

A gravação, edição e divulgação do videoclipe terá o suporte da assessoria de comunicação do projeto organizador do concurso. O videoclipe pode ser gravado em Laranjeiras e/ou Aracaju e deverá atender a todos os cuidados necessários de vigilância sanitária sugeridos pela OMS para evitar a disseminação da pandemia da COVID-19.

Os conjuntos podem ser compostos por adultos, crianças e adolescentes (desde que prestada a devida autorização de responsáveis). Todos os participantes da gravação deverão assinar os termos de autorização de uso de imagem.

O vídeo produzido deverá obrigatoriamente apresentar agradecimento ao projeto Azahar e ao seu parceiro Petrobras, contendo inclusive a aplicação das respectivas logomarcas, respeitando o manual de uso de imagem das mesmas.

Divulgação dos resultados

O resultado do concurso será divulgado nas redes sociais do projeto Azahar: Flor de Laranjeiras: Instagram @projetoazahar e Facebook @projetoazahar e também no nosso site oficial www.projetoazahar.com.br

O resultado final será publicado no dia 15 de setembro. A gravação do vídeoclipe será no período de 16 a 30 do próximo mês e o lançamento entre 19 a 20 de outubro.

Mais informações sobre regulamento e edital no site www.projetoazahar.com.br

Por Kátia Azevedo