Projeto do Centro de Biotecnologia da Reprodução Animal é apresentado a Laércio

A conquista do Centro de Biotecnologia da Reprodução Animal de Sergipe, através de uma emenda do deputado federal Laércio Oliveira (PP) no valor de R$ 1 milhão, está sendo bastante comemorada pelos criadores de rebanho, pela Universidade Federal de Sergipe (UFS) e entidades ligadas ao setor agropecuário sergipano. Na manhã desta terça-feira, 10, o deputado conheceu o projeto que irá auxiliar os estudantes nas aulas práticas e incentivar a melhoria da reprodução animal no Estado.

“Estou feliz por ter tido a oportunidade de conviver com a Universidade Federal de Sergipe e ter sido um agente para proporcionar esse momento. O projeto surgiu exatamente da necessidade dos produtores da Federação da agricultura e das associações de criadores de raça do Estado de Sergipe e nós abraçamos a causa. Quem me conhece sabe que minha ação é sempre por uma política desenvolvimentista para meu Estado. E este é só um começo, depois nós precisaremos tornar esse polo atrativo e destaque em todo o Nordeste e em todo o país”, disse Laércio Oliveira.

O superintendente do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), Haroldo Araújo Filho, lembrou que a emenda do deputado Laercio Oliveira surgiu em uma reunião ocorrida em Brasília. “O deputado recebeu alguns produtores e ouviu as demandas relacionadas à criação de um local para trabalhar o melhoramento genético dos rebanhos. Ele se sensibilizou e, em parceria com a UFS, foram iniciada as tratativas. Nos chamou a atenção essa disposição do deputado, muito antenado e sensível, principalmente quando se trata de situações que levam ao desenvolvimento de ações do setor produtivo do Estado”, pontuou.

O Centro terá, entre suas finalidades, além do suporte às aulas práticas dos cursos de graduação das Ciências Agrárias da UFS, o fomento da melhoria quanti-qualitativa da produção animal e o aumento da rentabilidade de propriedades rurais por meio de uma maior eficiência produtiva associada ao uso de biotecnologias da reprodução animal.

“Essa ajuda de Laércio Oliveira foi sensacional. Surpreendeu todos nós que fazemos genética em Sergipe. Há um ano nós participamos da uma reunião lá no Ministério da Agricultura e ele não prometeu, pelo contrário, ele realizou e trouxe uma emenda de mais de R$ 1 milhão para a UFS. Em nome de todos os produtores e de todos que fazem a genética em Sergipe, quero parabenizar o deputado Laércio Oliveira pela iniciativa e que ele continue com esse carinho e esse respeito pelos produtores”, disse o presidente da Associação Brasileira dos Criadores do Brasil, Roberto Góes.

O Magnífico Reitor da UFS, Valter Joviniano, enalteceu o apoio dado pelo deputado com a destinação de uma emenda. “O deputado Laércio é um entusiasta do desenvolvimento e a Universidade, nesse novo momento, está cada vez mais querendo se aproximar da sociedade, por meio dos projetos de extensão e, principalmente, da inovação, trazer resultados que possam contribuir para o desenvolvimento do Estado. E o apoio do deputado Laércio é fundamental na destinação de emendas, para que a gente possa efetivamente construir os espaços e ofertar os serviços em favor da sociedade. Acho que é uma junção de forças em prol do desenvolvimento do nosso estado”, afirmou.

Para o professor Anselmo Domingos, do departamento de Medicina Veterinária, a construção do Centro vai melhorar a qualidade dos alunos que estarão indo para o mercado e beneficiar os produtores. “Além disso, estaremos capacitando os profissionais técnicos, funcionários desses produtores, realizaremos cursos de inseminação artificial, entre outros. Também desenvolveremos tecnologias, pois teremos ações na área de pesquisa, articulada com outras universidades, outros centros de biotecnologia daqui do estado e do Brasil. É um projeto pioneiro que está sendo procurado por outras unidades, outros estados que visualizaram nesse projeto uma excelente oportunidade de desenvolvimento. E isso só está sendo possível através do apoio do deputado Laércio Oliveira, que foi sensível em todo o processo” destacou.

Fonte e foto assessoria