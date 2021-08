Andréia Sadi: “Já chorei muito no banheiro, medo é fechar o olho e dormir até 2024”

Andreia Sadi, de 34 anos, publicou em seu Instagram um desabafo sobre maternidade nesta quarta-feira (11). A jornalista, que tem gêmeos com André Rizek, contou que descobriu “novas funcionalidades” para o seu banheiro. Eles têm Pedro e João, de quatro meses.

“Já entrou no banheiro dizendo que era banho e, na verdade, era só pra descansar e chorar mesmo?”, questionou um seguidor. “Eu descobri porque os banheiros têm uma bancada: é para nós, mães, tomarmos nosso café”, brincou. “Nossa, chorei muito já. Medo é fechar o olho e dormir até 2024”, respondeu ela, afirmando em seguida que não quer ter mais filhos.

A jornalista falou recentemente com o público sobre sua rotina de amamentação com os gêmeos. “Amamentar dois (um de cada vez por aqui, não mamam juntos, o que estica o tempo de cada turno e eu ainda ofereço complemento depois se eles quiserem!) é a coisa mais poderosa que eu já fiz. E a mais cansativa também. Brinco que ressignifiquei o conceito de exaustão, mas a recompensa é inacreditável: aqueles olhinhos me olhando, rindo de lado, quando estão mamando me quebram: de amor, de cumplicidade, de meu mundo inteiro num abraço”, disse ela.