Rede estadual aprova mais 123 alunos na nova chamada do SISU

Os candidatos podem consultar o resultado na página do Sisu na internet e nas instituições para as quais efetuaram sua inscrição

Foi divulgado, nesta terça-feira(10), o resultado da chamada regular do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) referente ao segundo semestre de 2021. Os candidatos podem consultar o resultado na página do Sisu na internet e nas instituições para as quais efetuaram sua inscrição.

No período de 11 a 16 de agosto, a partir do resultado, os candidatos selecionados deverão efetivar a matrícula ou registro acadêmico na instituição para a qual foram selecionados. Devem ser observados os dias, horários e locais de atendimento definidos por cada instituição em seu edital próprio.

Os candidatos que não foram selecionados na chamada única poderão manifestar interesse na lista de espera do Sisu, entre os dias 10 e 16 de agosto. A lista de espera do Sisu é utilizada, prioritariamente, pelas instituições participantes do Programa para preenchimento das vagas eventualmente não ocupadas na chamada regular.

Após realizada a manifestação de interesse na lista de espera, os candidatos deverão acompanhar as convocações efetuadas pelas instituições para o preenchimento das vagas, observando os prazos, procedimentos e documentos exigidos para matrícula ou registro acadêmico.

Universidade Federal de Sergipe

A Universidade Federal de Sergipe divulgou a segunda relação de candidatos que passaram da condição de suplentes ou excedentes para aprovados do Sisu UFS 2021, bem como a relação atualizada de suplentes e excedentes. Os candidatos que passaram da condição de excedentes para aprovados devem se inscrever no Portal de Ingresso entre os dias 10 a 12 de agosto. Já a confirmação de matrícula deve ser feita no período de 16 a 27 de agosto, para os alunos com ingresso pelo Sisu no período letivo 2021.1.

Campus Lagarto

Os aprovados no vestibular 2021 do campus de Lagarto têm até dia 12 de agosto para realizar os procedimentos previstos no edital de matrícula, que foi publicado no mês de junho, atentando para o dia correto de cada curso. A matrícula é uma etapa obrigatória e deve ser feita de forma online. O candidato deve acessar o Portal do Ingresso, cadastrar-se e, a seguir, acessar o portal para enviar a documentação nas datas de matrícula informadas para cada curso.

Pré-Universitário

A Rede Pública Estadual de Ensino contabilizou mais 123 alunos aprovados na nova chamada do Sisu. Segundo a coordenadora geral do Pré-Universitário, Gisele Pádua, desse total, 59 são estudantes do Preuni e os demais 64 alunos são das escolas públicas estaduais.

Antônio Evanisson Andrade Silva Santos é um estudante egresso do Colégio Estadual Murilo Braga, localizado no município de Itabaiana, território Agreste sergipano, e em 2020 estudou no Polo Jackson de Figueiredo do Pré-Universitário, situado no centro de Aracaju. Na lista do Sisu que acaba de ser publicada ele foi aprovado no curso de Odontologia pela Universidade Federal da Bahia (UFBA).

Essa não é a única conquista do jovem de 20 anos. Até o momento ele já foi aprovado em seis cursos, atentando-se aos programas de inserção ao Ensino Superior estabelecidos ao longo dos anos. Pelo Sisu, além da aprovação na UFBA, ele foi aprovado nos cursos de Odontologia (UFS) e Medicina Veterinária (UFS/Campus Sertão). No Programa Universidade para Todos (Prouni), ele conquistou a vaga no curso de Enfermagem (Uninassau) e Direito (Estácio). Já no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), Antônio foi admitido no curso de Fisioterapia.

São muitas conquistas e uma única escolha. O jovem optou por cursar Odontologia na Universidade Federal de Sergipe (UFS/Campus Lagarto) e agora se prepara para galgar uma história que já começou muito bem. “Eu coloquei na frente dos meus desafios o meu objetivo. Foi a partir daí que eu comecei a ter foco e perseverança, driblando as dificuldades para alcançar esse resultado de ser aprovado em seis processos seletivos de diversos cursos”, relatou.

Fonte e foto Seduc