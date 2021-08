Sargento Lima morre após ser atropelado em São Miguel Aleixo

Morreu na tarde desta terça-feira (10) o sargento da polícia militar Marcos Luiz Santos Lima, 46 anos, vitima de atropelamento.

O militar foi atropelado por um veículo de passeio na rodovia que liga os municípios de Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora da Glória. O condutor do veículo fugiu do local.

Lima morava em São Miguel do Aleixo e trabalhava no município de Nossa Senhora Aparecida.

O velório acontecerá na casa do pai do militar, que fica na praça da Igreja Matriz em São Miguel do Aleixo. O sepultamento acontecerá às 15h dessa quarta-feira (11), na mesma cidade.