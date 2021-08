Seduc disponibiliza plantão tira-dúvidas pedagógicas

O canal de comunicação é direcionado para professores, alunos, pais e responsáveis

A fim de estabelecer um contato direto e transparente com a comunidade escolar da rede pública estadual no que se refere às informações pedagógicas e de biossegurança sanitária para retorno presencial das atividades, a Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), disponibiliza o plantão tira-dúvidas. O canal de comunicação é direcionado para professores, alunos, pais e responsáveis, podendo ser acessado por meio dos números: Pedagógico: (79) 3194-3357 ou (79) 99191-3312; e Protocolos Sanitários: (79) 99191-3329.

Balizado aos Guias e Diretrizes de retorno presencial construídos pela Educação Estadual, em consonância com as recomendações de órgãos de Saúde, o plantão tira-dúvidas funcionará de segunda a sexta-feira, no horário de 7h às 13h. Além disso, a comunidade escolar pode acessar todos os documentos norteadores no aplicativo e portal Estude em Casa da Seduc. Os números de celulares disponíveis para esclarecimentos também funcionam na função WhatsApp.

O atendimento sobre os protocolos de biossegurança sanitária será conduzido pela equipe do Programa Saúde na Escola, vinculado ao Departamento de Apoio ao Sistema Educacional da Seduc (Dase). Nesse sentido, os servidores irão dirimir dúvidas sobre o acesso e rotina da escola, a exemplo de como a escola deverá ser organizada, quais os cuidados com a alimentação escolar, e demais informações.

A diretora do Dase, professora Eliane Passos explica que uma das premissas da Educação Estadual para esse retorno presencial trata-se do instrumental de acompanhamento das escolas quanto ao cumprimento dos protocolos sanitários, bem como informações sobre a condição de saúde dos estudantes e profissionais da educação. O questionário será disponibilizado para as escolas e deverá ser encaminhado mensalmente para o PSE na Seduc.

Já para as diretrizes pedagógicas para o retorno das atividades presenciais, o assessor técnico do Departamento de Educação da Seduc, Erbson Rodrigues, explica que o atendimento versará sobre calendário escolar, acompanhamento pedagógico, priorização curricular, entre outros assuntos específicos. Ele ainda informa que o departamento, em consonância com todos os serviços, tem realizado visitas técnicas às diretorias regionais de educação (DREs) a fim de prestar maior assistência acerca das informações que norteiam as aulas presenciais.

Assessoria de Comunicação da SEDUC