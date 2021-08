Sergipe vota contra o voto impresso

Por Adiberto de Souza *

Cinco dos oito deputados federais de Sergipe votaram contra a esdrúxula PEC do voto impresso, enquanto outro parlamentar também só não rejeitou a proposta por não ter conseguido cravar o “não” virtualmente. Isso significa dizer que 75% da representação de Sergipe na Câmara Federal votou contra a estapafúrdia proposta urdida pelo capitão de pijama com o claro objetivo de “melar” o resultado das próximas eleições em caso de derrota. Felizmente, a classe política percebeu a malandragem e jogou na lata do lixo a PEC do voto impresso. De Sergipe, apenas os deputados federais Laércio Oliveira (PP) e Fábio Reis (MDB) se insurgiram contra a segurança da urna eletrônica, porém foram derrotados em votação democrática realizada no plenário da Câmara Federal. Crendeuspai!

Vice-líder diz não

Nem mesmo o vice-líder do governo Bolsonaro na Câmara federal, deputado Gustinho Ribeiro (SD) votou favorável à PEC do voto impresso. O político lagartense preferiu seguir a orientação da direção do Solidariedade, que fechou questão contra a esquisita proposta do Palácio do Planalto. Contrariado porque o governo Bolsonaro negou um emprego para um protegido dele, o deputado Bosco Costa (PL) também disse não ao voto impresso. Home vôte!

JB visita JB

E o ex-governador Jackson Barreto (MDB) ficou feliz da vida com a visita que fez a Jackson Barreto. Explica-se: JB esteve na residência do Paloma Lima e Wédson Andrade, mãe e pai do garotinho Jackson Barreto de Lima Sobrinho. O novo JB veio ao mundo do dia 26 de novembro de 2020, na Maternidade Santa Helena, em Aracaju. Imunizado contra a covid-19, o velho JB fez uma visita ao xará, seu sobrinho e neto. Marminino!

Pastor das elites

O pastor Milton Ribeiro, ministro da Educação, defende as elites escancaradamente. Em sua visão estreita da sociedade, o dito cujo afirmou que a universidade federal “deveria ser para poucos. Tem muito engenheiro e muito advogado dirigindo Uber porque não consegue a colocação devida”, frisou. Ora, as pessoas não conseguem empregos por culpa do governo dele. E o ministro elitista disse ainda que são os pais dos ‘filhinhos de papai’ que pagam impostos e sustentam a universidade pública. Vade retro satanás!

Bravata condenada

O senador Rogério Carvalho (PT) está entre os milhões de brasileiros que condenaram o extemporâneo desfile militar, ontem, em Brasília. Segundo o petista, “não se deve levar desaforo contra a democracia! Quem ocupa uma cadeira no parlamento, eleito com o voto popular, não pode tolerar bravatas contra a democracia. Ainda que o Bolsonaro acene para o nazi-fascismo, ele não tem o apoio do Brasil. Chega desse bravateiro fazer presepadas”, fustigou. Misericórdia!

Dia do Advogado

Neste 11 de agosto comemora-se o Dia do Advogado e o aniversário da lei que criou em 1827 os cursos jurídicos no Brasil. Esta data é também conhecida como o “Dia do Pendura”, uma tradição do início do século passado, quando comerciantes costumavam homenagear os estudantes de Direito deixando-os comer de graça. O dia é até hoje temido por donos de alguns restaurantes de São Paulo e Recife, onde a tradição de comer sem pagar permanece. Vixe!

E do Garçom

Onze de agosto também é dedicado ao garçom, profissional que se esmera para atender bem. Eles são, em sua grande maioria, pacientes ao extremo para não estourar com determinados sujeitos que bebem além da conta e perdem o juízo. Portanto, a homenagem desta coluna aos milhões de garçons deste país, em particular aos amigos de Aracaju. Um brinde a todos vocês!

Me dá um dinheiro aí

O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), espera que a Câmara de Vereadores lhe autorize a fazer um empréstimo de 105 milhões de dólares junto ao Novo Banco do Desenvolvimento (NBD). O pedetista pretende usar essa dinheirama toda em cerca de 20 obras de saneamento básico, drenagem, pavimentação e recuperação de vias públicas. Entre as obras previstas pelo projeto “Aracaju Cidade do Futuro” estão a dragagem do Rio Poxim e a infraestrutura dos canais do Conjunto Médici e do canal da Zona de Expansão. Maravilha!

Reminiscências

No último encontro que tiveram, o deputado federal Laércio Oliveira (PP) e a ministra Damares Alves, da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, recordaram os bons tempos de juventude em Aracaju. A distinta lembrou que o parlamentar “é meu amigo desde o final da adolescência. Ele acompanhou o início de meu trabalho com os meninos de rua na cidade de Aracaju”. Satisfeito, Laércio disse que “só tenho a agradecer as palavras da minha amiga Damares”. Então, tá!

Posse cobrada

O deputado estadual Iran Barbosa (PT) está cobrando a posse imediata do professor doutor Ilzver de Matos Oliveira no Departamento de Direito da Universidade Federal de Sergipe. O petista lembrou que, mesmo tendo sido aprovado em concurso público, Ilzver foi impedido de assumir a vaga por conta de “uma decisão desprovida de fundamentação por parte do Conselho Departamental de Direito”. Iran ressaltou que “Ilzver é um homem negro, candomblecista, fez concurso público, foi aprovado com louvor e, por seus méritos, a vaga é dele. Já era para ele estar lecionando”, frisa Iran. Certíssimo!

* É editor do Portal Destaquenotícias