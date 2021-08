Tribunal de Contas acumula mais de 6700 processos julgados em sessões virtuais

Pouco mais de um ano após dar início à realização das sessões em ambiente virtual, o Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE) já acumula, até esta quarta-feira, 11, exatos 6732 processos julgados nessa nova dinâmica.

No período, foram 177 sessões remotas, sendo 57 apenas do Pleno – todas elas transmitidas em tempo real e ainda disponíveis para visualização no canal do TCE/SE no YouTube.

“Mesmo com a pandemia, conseguimos manter um índice de produtividade significativo, em patamares semelhantes ou até superiores ao de anos anteriores”, destaca o presidente do TCE, conselheiro Luiz Augusto Ribeiro.