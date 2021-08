Vacinação contra a covid-19 para os jovens de 24 anos termina nesta quarta-feira em Aracaju

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Aracaju informa que os jovens de 24 anos têm até esta quarta-feira (11), para tomar a primeira dose (ou dose única) da vacina contra a Covid-19.

Passados mais de seis meses desde o início da vacinação, mais de 371 mil aracajuanos já receberam a primeira dose, o que representa mais de 55% da população geral.

Como as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e os pontos fixos funcionam até às 16h, o que sobra nesses locais é encaminhado para os drive-thrus da Sementeira e do 28º Batalhão de Caçadores, que funcionam até às 17h.

Confira os pontos fixos de vacinação (das 08h às 16h):

Shopping RioMar (Coroa do Meio)

Aracaju Parque Shopping (Bairro Industrial)

Estação Cidadania (Bugio)

Universidade Tiradentes – UNIT (Farolândia)

Externato São Francisco de Assis (Suissa)

UNINASSAU (Av. Rio de Janeiro)

Para ter acesso ao imunizante, é obrigatório apresentar documento de identificação com foto e comprovante de residência de Aracaju no nome da pessoa ou dos pais, com data dos últimos seis meses.