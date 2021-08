A volta das famigeradas coligações

Por Adiberto de Souza *

Para alegria dos partidos de aluguel, as coligações devem voltar nas eleições de 2022. Pelo menos foi o que decidiu a maioria dos deputados federais, ao aprovar a reforma política. A matéria será votada novamente pela Câmara e depois vai ao Senado, porém tudo leva a crer que a pressão dos “nanicos” devolverá as coligações proporcionais ao pleito do próximo ano. Retiradas das eleições de 2020, as alianças entre legendas derrotaram muitos candidatos tidos como favoritos às câmaras de vereadores. Caso as coligações sejam realmente aprovadas pelo Congresso, teremos a volta dos famosos “puxadores de votos”, que ajudam a eleger candidatos sem a menor expressão política e geralmente filiados aos partidos de aluguel. Crendeuspai!

Seis a dois

A bancada de Sergipe na Câmara Federal foi majoritariamente favorável à volta das coligações partidárias. Veja como cada deputado sergipano votou:

Bosco Costa (PL) Sim

Fábio Henrique (PDT) Não

Fábio Mitidieri (PSD) Não

Fabio Reis (MDB) Sim

Gustinho Ribeiro (SD) Sim

João Daniel (PT) Sim

Laercio Oliveira (PP) Sim

Valdevan Noventa (PL) Sim

Fumam menos

Os beneficiários de planos de saúde fumam 42% menos, se alimentam melhor e praticam mais exercícios. É o que revela estudo da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Em contrapartida, ocorreu crescimento de 12,5% na proporção de beneficiários de planos de saúde com excesso de peso. Do mesmo modo, a proporção de obesos nessa população evoluiu 36%, passando de 12,5% para 17%. Mexam-se!

Vai uma canjica aí?

De olho numa candidatura majoritária, o ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), não se cansa de bater pernas pelo estado. Na foto, o homem mexe um caldeirão de canjica feita com milho verde colhido naquele instante. Há quem diga que se Valmir souber mexer no tabuleiro político com a mesma disposição que mexeu a canjica, dará muito trabalho aos adversários políticos nas eleições de 2022. Marminino!

Cuspindo brasa

Quem quiser irritar o governador Belivaldo Chagas (PSD) pergunte a ele sobre as reivindicações salariais dos policiais civis, militares e bombeiros. O último que recebeu uma resposta torta do “Galeguinho” foi o radialista Alex Azevedo, da rádio Rio/FM. Educado, o comunicador gravou Belivaldo enfurecido com o “Movimento Polícia Unida”. O governador jura que o estado não tem recursos para melhorar o ganha pão da galera que, segundo disse, já recebe bons salários. Misericórdia!

Rolo compressor

E a bancada governista da Câmara de Aracaju rejeitou um simples requerimento pedindo informações sobre os semáforos inteligentes instalados em 2018. Autor do pedido de informação, o vereador Ricardo Marques (Cidadania) estranhou a rejeição, pois apenas queria saber “se os equipamentos estão funcionando ou não, já que foram investidos R$ 25 milhões”. O rolo compressor contra o requerimento foi acionado pelo líder da bancada governista, vereador Professor Bittencourt (PCdoB), para quem no Legislativo “a maioria vence sempre”. Ah, bom!

Em fogo alto

A batata do PT está assando em fogo alto na frigideira do governo de Sergipe. Mesmo os petistas fazendo de conta que não sentem o calor, já devem ter ouvido que a porta da rua é a serventia da casa. Ontem, o governador Belivaldo Chagas (PSD) confirmou o que já se sabia: até o final do mês, dará o cartão vermelho ao secretário da Agricultura, André Bomfim, protegido do deputado federal João Daniel (PT). Diante do grande interesse dos governistas nos cargos ocupados pelos petistas, após o bota fora só não ficará desempregada a vice-governadora Eliane Aquino (PT). Home vôte!

Viva a música

A Filarmônica Padre Manoel Araújo, da cidade de Ribeirópolis, é o novo Patrimônio Cultural e Imaterial de Sergipe. De autoria do deputado Georgeo Passos (Cidadania), o projeto homenageando a entidade foi aprovado pela unanimidade da Assembleia. Prestes a completar 100 anos da primeira formação, a Filarmônica de Ribeirópolis já se apresentou nos estados da Bahia, São Paulo, Rio de janeiro, Ceará, Pernambuco e Alagoas. Supimpa!

Rejeite os fichas suja

O Congresso e as assembleias se transformaram no sonho de consumo dos corruptos e criminosos do colarinho branco. Cientes da lerdeza do judiciário, os maus políticos abusam da compra de votos e se elegem pensando em roubar os recursos públicos. Estes crápulas só pretendem se eleger para roubar, protegidos pela armadura de um mandato comprado a peso de ouro. A única arma contra estes desonestos é o voto consciente. Compete ao cidadão punir os políticos desonestos, derrotando-os nas urnas. Desconjuro!

Orai por nós

A Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Conjunto Orlando Dantas, em Aracaju, dedicou uma das noites de seu novenário a Assembleia. Católicos praticantes, o presidente do Legislativo, deputado Luciano Bispo (MDB) e sua esposa Roseli Andrade prestigiaram o ato religioso. Amém!

Violência juvenil

Uma pesquisa nacional sobre o bullying – agressões físicas ou verbais recorrentes nas escolas – mostrou que cerca de 70% dos alunos já viram algum colega ser maltratado pelo menos uma vez na escola. O estudo aponta que 28% dos alunos afirmam já ter sofrido maus-tratos na escola praticados por colegas. Os estudantes apontam diversos motivos para a violência, entre eles a omissão da escola, influência de comportamentos familiares agressivos, busca por popularidade, o status e a aceitação em um grupo. Cruz, credo!

Sergipe excluído

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) excluiu Sergipe do périplo que fará pelo Nordeste a partir do próximo domingo. Visando debater a conjuntura e os rumos do Brasil com lideranças políticas e sociais da região, o petista vai a Pernambuco, Piauí, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte e Bahia. Na agenda, estão previstos encontros com governadores, movimentos sociais e sindicais e lideranças regionais. Por causa das restrições da pandemia, não haverá ato público de massa em nenhum dos estados visitados pelo “Barba”. Então, tá!

Recorte de jornal

Publicado no Diário de Aracaju, em 14 de janeiro de 1930.

* É editor do Portal Destaquenotícias