Agrese é modelo para municípios baianos em PMI sobre resíduos

Após êxito em Sergipe, Procedimento de Manifestação de Interesse serve como base para municípios do oeste baiano

Na manhã desta quinta, 12, o diretor-presidente, Luiz Hamilton Santana de Oliveira e a diretora executiva, Regina França do Rosário, da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe (Agrese) receberam, na sede do órgão, a visita dos prefeitos João Barbosa de Souza Sobrinho do município de Barreiras (BA), também presidente do Consórcio Multifinalitário do Oeste da Bahia (Consid), Artur Silva Filho do município da Barra (BA), e Zezo Aragão do município de Santa Rita de Cássia (BA), também vice-presidente do Consid, o secretário de meio ambiente de Barreiras (BA), Demósthenes da Silva Nunes Júnior, o superintendente do Consórcio Público de Saneamento Básico da Grande Aracaju (Consbaju), Evaldino Andrade Calasans, o superintendente da Consórcio Público do Agreste Central (CPAC), Evanilson Santana Santos, o superintendente do Consórcio Público de Resíduos Sólidos e Saneamento Básico do Sul e Centro Sul Sergipano (Conscensul), Edvaldo Ribeiro Da Cruz e a secretária executiva do Consid, Erika Seixas.

A visita das autoridades foi uma forma de agradecimento à Agência Reguladora pela colaboração em disponibilizar a documentação pertinente ao Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) para o tratamento de resíduos sólidos, servindo como base para os municípios do oeste baiano implementarem em suas gestões, uma vez que o PMI obteve êxito no estado de Sergipe.

Para a secretária executiva do Consid, Erika Seixas, a visita do consórcio à cidade de Aracaju é de extrema importância. “Isso nos permitiu que pudéssemos avançar enormemente na aplicação dessa política pública com segurança e tranquilidade dentro de um arcabouço legal e de uma experiência comprovada em Sergipe. Estamos gratos e felizes em restabelecer essa parceria entres os dois estados”, pontua.

O prefeito do município de Barreiras (BA), João Barbosa de Souza Sobrinho, agradece e confirma a atitude da Agrese em ceder os estudos de PMI. “Essa gentileza possibilitou um avanço muito grande na implantação do tratamento dos resíduos sólidos em Barreiras e na região, por meio do Consid, consórcio que abrange 19 municípios”, destaca.

O diretor-presidente da Agrese, Luiz Hamilton Santana de Oliveira agradeceu a visita das autoridades e explicou que esse reconhecimento é importante para a diretoria e seus técnicos, porque mostra que o trabalho realizado pela Agência Reguladora é modelo para outros estados. “Estamos felizes por ter contribuído para esses municípios da Bahia, que juntos somam mais de 380 mil pessoas, mostrando que a Agrese está no caminho correto na realização dos PMIs voltados para área de resíduos sólidos”, explica.

Também fizeram parte da reunião a diretora do Consbaju Eliana Silva Cardoso, a assessora jurídica da Agrese, Victória Nascimento e a assessora técnica da Agrese, Aline Souza.