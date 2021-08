Aracaju soma 374.018 pessoas vacinadas contra covid-19

Avançando na campanha de imunização contra a covid-19, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), concluiu nesta quarta-feira, 11, a vacinação de aracajuanos com 24 anos. No segundo dia da faixa etária, foram imunizados 2.854 aracajuanos com a primeira dose, além de 874 com a segunda dose, totalizando 3.728 vacinados. Com os dados de hoje, Aracaju tem 374.018 pessoas vacinadas.

Natália Santos que foi de moto e se vacinou no drive-thru do Parque da Sementeira, estava feliz em receber a vacinação no dia do seu aniversário. “Ganhei de aniversário algo que há muito tempo venho desejando, que é poder viver. É o que esta dose de esperança com a vacina nos traz, vida e vontade de viver mais e mais”, explica.

Luana de Souza também foi imunizada no Parque. “Estou muito feliz e que todos tenham a mesma oportunidade de se vacinar, porque a vacina salva vidas sim. Podemos constatar pela grande diminuição de óbitos e de doentes. Daqui para frente, continuarei seguindo os protocolos de biossegurança, usando máscara, álcool e seguindo o distanciamento social. Se vacinem e continuem se cuidando”, enfatiza.

No posto montado na Universidade Tiradentes, Jordam Araújo, 24, contou que vacina é proteção. “Eu só tenho a agradecer, com a certeza que estou me protegendo e protegendo o próximo”, disse.

Daniel Tenório esteve no Externato São Francisco de Assis para tomar a sua primeira “dose de esperança”. “Estou bem mais tranquilo e é importante que todos tomem essa vacina. E independentemente da vacina, devemos continuar todos os protocolos de biossegurança”, afirmou.

No Shopping RioMar, Joedson Lima recebeu a primeira dose e elogiou a organização. “Aqui tudo muito preparado e de rápido acesso. “Meu sentimento é de gratidão por ter esperado por muito tempo e por ver que hoje eu tive a oportunidade que muitos não tiveram”, relatou.

Cronograma

Os cidadãos que possuem 23 anos serão imunizados na quinta e sexta-feira, dias 12 e 13. Para ter acesso ao imunizante, é obrigatório apresentar documento de identificação com foto e comprovante de residência de Aracaju no nome da pessoa ou dos pais, com data dos últimos seis meses.

Locais de vacinação

O público-alvo desta etapa da vacinação poderá optar por um dos seis pontos fixos, das 8h às 16h: Shopping Riomar (Coroa do Meio), Aracaju Parque e Shopping (Bairro Industrial), Universidade Tiradentes (Farolândia), Estação Cidadania (Bugio), Externato São Francisco de Assis (Suíssa) e Uninassau (avenida Augusto Franco). Além disso, há os dois drive-thrus, que funcionam das 8h às 17h: no Parque da Sementeira e no 28º Batalhão de Caçadores. Para ser imunizado nestes locais, a pessoa deve se cadastrar no “VacinAju” e aguardar o recebimento do código de autorização.

Lactantes com código, grávidas e puérperas poderão continuar se dirigindo ao auditório Antônio Vieira Neto, das 8h às 16h, localizado na praça Dom José Thomaz, bairro Siqueira Campos, apresentando documento de identificação com foto, CPF e comprovante de residência de Aracaju, além de um documento que comprove a gestação ou o puerpério (exame de sangue, ultrassom ou caderneta da gestante).

Segunda dose

Para a segunda dose, é necessário apresentar o cartão de vacina, documento de identificação com foto e comprovante de residência de Aracaju. Os aracajuanos que receberam a primeira dose da vacina CoronaVac no mês de junho também devem completar o esquema vacinal no Auditório Antônio Vieira Neto, das 8h às 16h.

A aplicação da segunda dose da Pfizer foi antecipada para quem foi vacinado entre 4 e 14 de maio. Para esse público, a vacina estará disponível no drive da Sementeira e no Externato São Francisco (das 8h às 16h), no bairro Suíssa, e no drive montado no Parque da Sementeira (das 8h às 17h).

A segunda dose da Astrazenec também foi antecipada para quem recebeu a D1 entre 2 e 19 de maio, e está disponível nos seguintes pontos: UBS Edézio Vieira de Melo (Siqueira Campos), UBS Roberto Paixão (17 de Março), UBS Marx de Carvalho (Ponto Novo), UBS Augusto Franco (Farolândia), UBS Eunice Barbosa (Coqueiral), UBS Manoel de Souza (Sol Nascente). Nessas unidades, a sala de vacina funciona das 8h às 16h.