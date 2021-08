Aumenta número de acidentes de trânsito na capital sergipana

Com o avanço da vacinação e a redução dos casos de covid-19 na capital, que possibilitaram uma flexibilização das medidas restritivas, é notório o aumento da quantidade de veículos circulando nas ruas e avenidas de Aracaju. Contudo, vem crescendo também o número de acidentes de trânsito.

Dados da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), referentes aos meses de abril a julho deste ano, mostram um aumento significativo das ocorrências, comparado ao mesmo período do ano passado.

Em abril de 2021 foram registrados 270 acidentes, contra 164 do ano anterior; em maio foram 284 ocorrências, contra 187 de 2020; em junho foram 243, contra 201; e em julho foram 257, contra 253, segundos dados parciais da SMTT, do Instituto Médico Legal (IML) e da Companhia de Policiamento de Trânsito de Sergipe (CPTran).

O superintendente da SMTT, Renato Telles, reforça a importância do respeito às leis e sinalizações de trânsito para se evitar acidentes. “As pessoas estão voltando a trabalhar fora de casa, as escolas retomaram as aulas presenciais, por exemplo, aumentando a movimentação no trânsito. Temos mais veículos e pessoas circulando e é importantíssimo ter prudência no trânsito para que acidentes sejam evitados. O respeito às leis e sinalizações continua sendo fundamental e pedimos que a população seja mais consciente e tenha boas atitudes no trânsito para a segurança de todos”, disse.

Nos três primeiros meses deste ano, quando as medidas restritivas para conter a proliferação do novo coronavírus estavam mais rígidas por causa do alto número de casos de covid-19, os dados apontavam uma redução no número de acidentes. Em janeiro de 2021 foram 297 acidentes, contra 389 do ano passado; em fevereiro foram 229, contra 384; e em março foram 241, contra 269.

Ações educativas

Para promover a redução dos acidentes através da educação e conscientizar a população quanto à importância da participação de todos na construção de um trânsito mais seguro, a SMTT sempre realiza ações nas ruas e avenidas mais movimentadas da cidade.

No primeiro semestre de 2021, foram realizadas diversas ações com foco na disseminação das mudanças na legislação de trânsito, no respeito à faixa de pedestre e na volta às aulas presenciais, por exemplo.

Fiscalização

Os agentes de trânsito da SMTT também trabalham diariamente com o intuito de coibir acidentes na cidade. A partir desse trabalho, o órgão municipal reuniu dados sobre as cinco infrações mais registradas em Aracaju: excesso de velocidade, avanço de sinal vermelho, estacionamento de veículo em local irregular, conduzir veículo fazendo uso do telefone celular e a falta do cinto de segurança.

Essas infrações, além de colocar em risco a vida do condutor do veículo e de quem está sendo transportado, aumenta as chances de acontecer um acidente de trânsito e ferir outras pessoas, como afirma o superintendente Renato Telles.

“O trânsito é feito por todos nós, do pedestre ao motorista e ciclista. Se um é imprudente, todos estão em risco. Por isso, pedimos mais prudência e respeito às leis de trânsito para que seja possível reduzir os índices de acidentes e oferecer um trânsito mais seguro para todos”, finaliza.

Foto SMTT