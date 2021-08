Belivaldo reúne comitê, mantém as restrições em vigor, mas lembra que a Pandemia não acabou

O governador Belvaldo Chagas (PSD) disse ontem que após analisar cenário epidemiológico da Covid-19 em Sergipe, em que se percebe semanas consecutivas de queda nas internações da rede pública e particular e no número de óbitos, o Comitê Técnico-Científico e de Atividades Especiais (CTCAE) decidiu por manter todas as medidas restritivas em vigor até a próxima reunião, o que deve ocorrer em duas semanas.

– Desta forma, segue o toque de recolher apenas nas sextas e sábados, da 0h às 5h do dia subsequente, e permanecem as restrições e proibições das atividades como shows, baladas e micaretas, disse.

Além de manter estas medidas, “vamos aumentar a fiscalização sanitária em todo o estado e acelerar a vacinação em primeira e principalmente segunda dose, estimulando nos municípios a busca ativa e a repescagem”.

– A população precisa ter consciência de que a pandemia não acabou e que só com o avanço da imunização e a manutenção dos cuidados, é que vamos conseguir superar este momento tão delicado, orientou.