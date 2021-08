O governador Belivaldo Chagas volta a se reunir nesta quinta-feira (12), com o Comitê Técnico-Científico e de Atividades Especiais (Ctcae) para analisar a ocupações dos leitos de UTI e o número de infectados.

As principais pautas de discussão serão em torno da vacinação, além da preocupação com as aglomerações que sendo registradas na capital e no interior do estado.

Após a reunião, o governador deverá anunciar possíveis novas restrições ou flexibilizações.